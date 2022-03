Uomini e Donne puntata 29/03/2022, Luca dubbioso: la segnalazione cambia tutto

A Uomini e Donne Luca Salatino riceve una strana segnalazione che cambia ogni cosa del suo percorso in studio.

Uomini e Donne anche oggi è pronto a fare compagnia al pubblico del piccolo schermo degli italiani, mostrando il seguito di quanto abbiamo avuto modo di poter vedere nelle scorse ore.

La puntata inizia con Matteo Ranieri. Il tronista sta continuando la conoscenza con Valeria e le cose tra i due proseguono a gonfie vele. Lei ammette di aver un carattere completamente apposto a quello di Federica e di essere molto più calma e pacata nonostante soffra se li vede stare insieme. Federica non ha vissuto bene la loro esterna ed inizia a sospettare che la scelta potrebbe non essere lei.

Si passa ai protagonisti del Trono Over, in quanto Daniela sta conoscendo un nuovo cavaliere e le cose proseguono a gonfie vele tra loro. Mentre ne parlano al centro studio però Armando Incarnato attacca Franco perchè prende il programma come un gioco quando loro porterebbero vita vera in studio e per lui questa è una mancanza di rispetto. Gianni Sperti interviene afferma che quanto detto dal cavaliere napoletano è giusto, ma detto da lui fa sorridere considerando che non sempre ha avuto un atteggiamento consono a Uomini e Donne.

Luca Salatino chiede chiarezza a Uomini e Donne: il sospetto su Lilli

Si passa al Trono Classico di Uomini e Donne, anche se è difficile riprendersi dalla sorpresa bollente di Gemma, e al centro dello studio viene chiamato Luca Salatino.

Prima di mostrare la sua esterna con Soraya, il tronista vuole dei chiarimenti con Lilli in quanto ha trovato il suo nome registrato presso un’agenzia di attori. La ragazza svela di essere stata iscritta da piccola da sua madre e che si è poi si è rivelato essere tutta una truffa. Le fanno però notare che l’iscrizione è recente e lei svela di essersi confusa in quanto era iscritta ad un’agenzia per comparse, dove la chiamavano per prendere parte come pubblico ad alcuni programmi per guadagnare qualcosa in più.

Luca le chiede se ha interessi a far parte del mondo dello spettacolo e lei nega. Lui accetta la sua risposta e si concentra sull’altra ragazza in quanto tra loro c’è un legame molto forte.