Test delle caramelle: dimmi quale scegli e scoprirai la tua vera indole

Dimmi quale tra queste caramelle preferisci e scopri chi sei veramente con questo coloratissimo test

La nostra personalità è l’insieme di vari aspetti differenti: caratteri ereditari, dati dal contesto, dal nostro passato, etc.

Le scelte, invece, sono la manifestazione proprio del nostro carattere. Palesiamo al mondo il nostro gusto che sia estetico o meno.

Ecco perché oggi ti proponiamo in test delle caramelle. Ti mettiamo di fronte, per l’appunto, ad una scelta. Devi optare quella che più ti piace anche a livello di gusto.

Iniziamo a vedere le varie possibilità

Test: scegli una delle caramelle e scopri chi sei veramente

In questo test ti mettiamo di fronte a sei tipologie diverse di caramelle. Scegli quella che più ti piace a livello estetico e di gusto. Leggi poi la risposta corrispondente al numero optato e scopri chi sei veramente.

Iniziamo a divertirci!

1) Uno

Sei una persona molto profonda, sensibile e romantica. Il tuo carattere, però, è in contrasto. Hai una indole spumeggiante, ma anche tranquilla, vivace e delicata.

La cosa più importante per te è la tua famiglia. Grazie a loro hai imparato a conoscerti e ad apprezzarti. Sai benissimo chi sei e cosa vuoi.

Non vedi l’ora di incontrare la tua anima gemella che deve essere romantica come te.

Un uomo che non ti conquisterà mai è quello superficiale che ama le cose effimere.

2) Due

Sei assolutamente una persona che porta gioia e anche molto istintiva. Tu vivi la vita di pancia e ami provare sempre cose nuove. Non dici mai di no alle nuove avventure, perché vivi per le emozioni forti e adrenaliniche.

Con il tuo modo di fare, sei un’ottima amica e chi ti sta attorno sa che si può fidare ciecamente di te.

Vuoi al tuo fianco una persona allegra e spontanea con cui vivere tutte le avventure che ancora non hai affrontato.

3) Tre

La tua scelta rivela che sei una persona che ama stare fuori casa e sei molto affidabile. Hai un sacco di hobby e di energie. La tua mente lavora continuamente e hai delle idee veramente geniali.

Vivi tutto con passione, sennò per te non merita di essere vissuta.

Hai un grande fascino e ti piace usare tutte le tue armi di seduzione per provocare e conquistare. Vuoi accanto a te una persona intelligente e ironica che sappia tenerti teste e stimolarti mentalmente con un flirt stuzzicante.

4) Quattro

Tu sei assolutamente determinata. Vuoi vincere e non temi niente e nessuno. Davanti ad una nuova sfida, non ti tiri mai indietro.

Non ami gli ordini e i limiti, perché tu vuoi sentirti libero di esprimerti e di fare. Per questo, odi anche i compromessi.

Nel tuo futuro, vuoi al tuo fianco una persona che ti sappia tenerti testa e che talvolta riesca anche a toglierti la ragione. Una sfida passionale e molto eccitante.

5) Cinque

Ami la sincerità, la schiettezza e la sensualità. Odi stare con le mani in mano e per questo cerchi sempre di reinventarti per cercare nuovi stimoli.

In una situazione sociale, sei la prima che va a fare nuove conoscenze. Anche se sei timida, preferisci buttarti piuttosto di farti vedere fragile.

Nel tuo compagno, cerchi una persona passionale e virile. Il sesso è la chiave per una relazione solida e duratura.

6) Sei

Se questa è la tua scelta allora sei una persona affidabile e sicura di sé. Per te il destino non esiste, ma tutto ciò che accade solo grazie a te. Ti piace lavorare duro per raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Cerchi la perfezione e non ti fermi finché non l’hai raggiunta.

Al tuo fianco, nonostante il tuo carattere forte, vuoi qualcuno che ti faccia sentire protetta e difesa. Un compagno forte che sappia camminare al tuo fianco