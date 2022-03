Antonino Spinalbese rompe il silenzio: tutta la verità sugli ultimi due anni

Antonino Spinalbese ha deciso di vuotare il sacco su Instagram, raccontando come sono stati gli ultimi 2 anni della sua vita al fianco dell’ex compagna Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è noto al pubblico della rete per essere stato il compagno di Belen Rodriguez negli ultimi tempi. Un amore seppur breve, ma molti inteso tant’è che dalla loro relazione è nata anche la piccola Luna Marie.

Dalla fine della loro storia d’amore, lui non aveva mai raccontato la sua versione dei fatti ma nelle scorse ore ha scelto di rompere il silenzio rivelando com’era felice al fianco della conduttrice de Le Iene e come il suo cuore si sia spezzato quando le cose non hanno più funzionato, ma non solo.

Oltre alla delusione sentimentale, Antonino ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute in quanto ha scoperto di avere una malattia autoimmune con cui dovrà probabilmente convivere per il resto della sua vita.

Belen Rodriguez: l’ex Antonino Spinalbese rompe il silenzio e svela la verità

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez, su cui è spuntato un retroscena choc del suo passato, ha rivelato come sia stata dura affrontare la fine del loro amore in quanto ha dovuto fare i conti non solo con il suo dolore ma anche con la condivisione di questo forte sentimento con il pubblico considerando che la sua relazione era diventata di dominio pubblico. Un aspetto a cui non era abituato considerando che non aveva mai fatto parte del mondo dello spettacolo e non solo.

Antonino Spinalbese ha dovuto fare i conti con la malattia che ha trasformato il suo corpo in quanto aveva perso numerosi chili che ha provato e rimettere nel corso di queste settimane: “Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per il resto della vita” ha spiegato l’ex hairstylist su un video pubblicato su Instagram.

“Uscito dall’ospedale non ero più Antonino, avevo perso 13 kg, la mia forma, il mio aspetto fisico non era più il mio. Le risate fecero spazio alle lacrime, avevo vergogna anche andare in palestra“ ha poi concluso, rivelando il dolore che ha provato durante il corso di questi mesi.