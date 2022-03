Rompicapo di logica: indovina l’elemento nascosto, è da impazzire!

Risolvere i rompicapo di logica è senza dubbio una delle attività che più tengono impegnati quando vuoi passare il tempo libero con un hobby intellettuale. Se sei un abile giocatore, cogli la sfida al volo. Alla fine dell’articolo troverai la soluzione, ma l’arò vinta io!

Il gioco si fa duro anche perché dovrai risolvere il rompicapo di logica in soli 3 minuti! Anzi, ti ho letteralmente graziato. Perché la soluzione dovrebbe essere ancora più semplice da ottenere, e quindi dandoti del tempo in più, non puoi che riuscirci anche tu. Allora, sei pronto per leggere attentamente la consegna e a non farti distrarre?

Innanzitutto, è bene che tu ti renda conto che un rompicapo di logica non è mai scontato. O meglio, devi mettere in pratica le tue abilità intellettive, ma non solo. Si tratta di porre in gioco furbizia e attenzione per i dettagli, altrimenti potresti rischiare di cadere nei tranelli più insignificanti. La consegna è la seguente:

“Ti tiene in vita, ma lo vedi solo d’inverno. Cos’è?”

Allora, sta passando il tempo, sei riuscito ad ottenere la soluzione, oppure sei più confuso di prima? Scorri l’articolo e troverai la risposta, ma ovviamente la vittoria sarà la mia.

Rompicapo logica: soluzione, ecco di cosa sto parlando!

Nel nostro sito potrai sbizzarrirti, se ti piacciono i rompicapo visivi prova quello degli animali, vedrai che non te ne pentirai! Mentre se ti piace questo che ha a che fare con la logica e l’astuzia, attendi qualche altro secondo per trovare la risposta all’indovinello. Di sicuro la soluzione, per quanto è semplice, ti lascerà senza parole!

Allora, cosa ti dice l’immagine qui sopra? E’ una ragazza che sta compiendo un gesto tanto normale, quanto insignificante per l’essere umano, ma in realtà dovrebbe essere molto più valorizzato. Si tratta della risposta al nostro enigma, che ragazzi è proprio sotto i nostri baffi, o meglio sta proprio vicino a essi!

La soluzione è: il respiro!

Esattamente, il fiato è il gesto primordiale dell’essere umano, il primo che viene imparato da qualsiasi individuo e che gli permette la sopravvivenza. Ed è proprio questa la risposta corretta, perché tiene in vita, e perché è nei periodi più freddi che lo vediamo congelarsi per le basse temperature!

Ci eri arrivato? Se ti è piaciuto questo tranello, prova il rompicapo matematico e conta quanto misura la fetta di torta, è da impazzire, ma senza dubbio ti sarai divertito un sacco una volta scoperta la soluzione.

Diciamo che sono imbattibile, ma se ti eserciterai ancora, un giorno potrai battermi. Ci vediamo al prossimo rompicapo!