Don Matteo anticipazioni: l’arrivo di Don Massimo cambia tutto

C’è grande attesa per il ritorno di Don Matteo. La tredicesima stagione della popolarissima fiction vedrà il clamoroso cambio di protagonista

La grande attesa sta per finire: domani, giovedì 31 marzo, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo. Si tratta della tredicesima stagione di una delle serie tv italiane più amate (e longeve) di sempre. Sarà un’edizione storica, perché ci sarà il grande cambio di protagonista. Proprio lui, Don Matteo, che dà il nome alla serie da ormai 22 anni, dirà addio al suo pubblico. Come tutti sanno Terence Hill ha deciso di andare in pensione e di salutare la fiction.

Al suo posto ci sarà un nuovo protagonista: si chiama Don Massimo e sarà interpretato da Raoul Bova. Sostanzialmente si tratterà di un “more of the same”, nel senso che il nuovo protagonista ricalcherà Don Matteo, ma con una personalità diversa e sicuramente molte differenze. Il nome della fiction, invece, dovrebbe rimanere invariato per un po’ di tempo. Anche se il cambio di nome (ovviamente Don Massimo) non è escluso, soprattutto se gli ascolti dovessero premiarla. I fan di Terence Hill si godranno il loro beniamino per le prime cinque puntate, quando poi ci sarà il cambio di testimone.

Don Matteo 13, la confessione di Raoul Bova emoziona il pubblico

Insomma, sarà una stagione molto intensa. Il nuovo protagonista, Raoul Bova, ha voluto presentare il suo personaggio con un bel post su Instagram, nel quale parla di Don Massimo. Un modo per anticipare qualcosa su ciò che il pubblico vedrà da domani. “Don Massimo ha voglia di stare tra la gente e sporcarsi le mani, ha voglia di capire cosa sia il perdono, cosa voglia dire accogliere, non giudicare dalle apparenze e dare una seconda possibilità – ha scritto Raoul Bova sul social network – io sono stato me stesso, come avevo promesso a Terence quando ho deciso di accettare la parte…”

“E ho ricercato davvero quella spiritualità di cui ora più che mai si sente il bisogno. Inizia questa nuova avventura. Sono pronto ed entusiasta. Ci vediamo giovedì 31 marzo su Rai 1”. Insomma, un po’ promo, un po’ presentazione di quello che è un personaggio che mira a entrare subito nel cuore del pubblico.