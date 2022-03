Ex amica di Maria De Filippi ammette tutto: “Le ho rubate io”

Una inaspettata confessione arriva da parte di un’amica di Maria De Filippi. Si parla di un particolare “furto” ai danni della conduttrice

Maria De Filippi e le sue tante “creature”. La grande presentatrice e autrice di programmi di successo ha lanciato nel mondo dello spettacolo tantissimi personaggi che sono poi diventati famosi. Come è normale che sia, alcuni di questi sono anche diventati suoi amici. E c’è un episodio che riguarda proprio uno di questi, anzi una di queste. Emma Marrone è arrivata al successo passando proprio per Amici, il grande talent di Canale 5.

E c’è un curioso retroscena che riguarda proprio la cantante e la conduttrice. La Marrone ha raccontato ai suoi fan sui social di aver rubato le scarpe a Maria De Filippi. Tra questi “cimeli”, anche quelle che la presentatrice indossava la sera della puntata di Amici in cui è stata proclamata vincitrice. Tutto vero e documentato, a quanto pare, visto che Emma ha anche mostrato altre paia. I fan della De Filippi conoscono la sua eleganza nell’indossare scarpe stupende e con tacchi vertiginosi.

L’amica “speciale” di Maria De Filippi svela un particolare segreto

Evidentemente, queste piacciono anche ad Emma, che a quanto pare proprio non ha resistito… E conferme sono arrivate anche dalla stessa Maria. In una intervista di qualche tempo fa ha ammesso che Emma, talvolta, le ha “rubato” anche i vestiti. Insomma, sembra che questa mania della cantante sia motivata dal voler tenere alcuni “ricordi” della sua amica.

A Verissimo la De Filippi disse: “Le scarpe che ha preso ad Amici gliele ho regalate perché le piacevano tanto. Ma spesso ha preso anche altre cose, tra cui una giacca, come “ricordo”, ha spiegato la conduttrice. Tra le due esiste un intendo rapporto di amicizia, che non si può esitare a definire speciale. “Anche se non ci sentiamo da mesi, ma so che al primo “ciao” tra di noi non si è interrotto niente”, ha spiegato la De Filippi.