Alex perde punti ad Amici: il gesto che fa infuriare il web

Il concorrente di Amici si sta distinguendo sempre di più per il suo carattere più che per la sua musica: vittoria a rischio per Alex?

Il caratterino del buon Alex ad Amici si sta distinguendo in queste fasi cruciali della trasmissione di Maria De Filippi. L’allievo è sicuramente un talento, ma è anche vero che non è facile da gestire. In primis per i suoi professori, ma anche per i suoi compagni di avventura. Eppure, rimanere uno dei favoriti per la vittoria finale, anche se questa sua spiccata personalità potrebbe rappresentare un problema.

In effetti i suoi modi non sono il massimo: spesso il ragazzo è presuntuoso, risponde male e in modo saccente. Tuttavia, resta un grande seguito per lui, con tantissimi fans pronti a difenderlo e sostenerlo. Ovviamente questo in chiave televoto può essere determinante. A fare i conti col suo caratteraccio è soprattutto Lorella Cuccarini, che ha provato proprio a parlare col ragazzo di questa difficile situazione.

Amici, Alex fa infuriare la sua insegnante e il pubblico a casa

In sostanza l’allievo deve dimostrare le sue qualità non solo quando canta, ma anche fuori dal palco. Da parte della ex grande ballerina consigli per il guanto di sfida contro Luigi, ma anche consigli sul look e anche aspetti all’apparenza meno importanti. “Tu non devi stare sempre per conto tuo, io ti guardo – ha detto Lorella – fuggi non ci sei mai, devi essere più spudorato”. E’ difficile convincere una testa dura come lui, visto che il ragazzo ha dato comunque risposte negative.

“Ora che dobbiamo fare?”, ha detto la professoressa. “Tu non devi comportarti come fossi su un patibolo”, ha spiegato la Cuccarini. In parole povere la reazioni di Alex hanno fatto indispettire sia la sua insegnante, sia il pubblico da casa. Lorella, infatti, ha definito Alex troppo pesante, mentre lui ha continuato a risultare antipatico e indisponente, senza accettare i consigli della sua insegnante.