Tutto quello che non ha mai detto Jessica Selassié su Barù: la Princesse vuota il sacco

Jessica Selassié, sorella maggiore delle Princesse, si è portata a casa la vittoria del Grande Fratello Vip 6. Adesso sta cercando di recuperare il tempo lontano dalla sua famiglia e a spendere il montepremi di 100mila euro.

La ragazza ha vinto il GF Vip, perché è stata l’unica che ha avuto un vero e proprio cambiamento in positivo all’interno della Casa di Cinecittà. Si è scoperta donna, sensuale e sicura di sé e questo lo deve anche al nobile Barù.

I due hanno flirtato, si sono stuzzicati e si sono divertiti insieme. Jessica ha capito di essere bella anche grazie agli occhi dolci con cui la guardava il gieffino. Lui è stato il primo a credere nelle sue potenzialità.

La coppia è piaciuta così tanto che il mondo del web ha creato anche il loro hashtag #Jerù.

Barù si è sempre detto non interessato a costruire niente all’interno del reality show, nonostante la Selassié ci abbia provato più volte a fargli fare fallo, ma niente è successo.

Conclusa la loro lunga esperienza, Jessica vuota il sacco in merito al rapporto con il nipote di Costantino Della Gherardesca dopo la finale del GF Vip.

Jessica Selassié vuota il sacco su Barù dopo il GF Vip: “Lui non vuole che io ci rimanga male“

Jessica Selassiè, vincitrice del GF Vip, si trova in mezzo al vortice. Molte indiscrezioni rivelano che la sua “cotta” Barù abbia deciso di prendere le distanze da lei rifiutando pure l’invito ad una cena da parte della Princesse.

La Selassié, ospite a Casa Chi, spiega la situazione e il rapporto con l’ex gieffino. Finalmente, la vincitrice del GF Vip, vuota il sacco.

“Se Barù si è un po’ tirato indietro? Ok, in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news” confessa Jessica e spiega: “Io non ho fatto alcun invito a Barù. Si, è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo“.

Mentre Alfonso Signorini sgancia la bomba sulle sorelle Selassiè, l’ex gieffina spiega come sono rimasti i rapporti tra lei e Barù.

“Quindi appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia. Ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo” rivela Jessica e precisa: “Ha detto che tutto è finito? Sono certa che non ha detto questo. Si sono un po’ travisate le parole. Ti assicuro che non è così“.

Nelle ultime settimane è uscita anche una indiscrezione scioccante: Barù si trovava in compagnia di un’altra donna con cui ha passato tutta la domenica.

L’intervistatore, a proposito della notizia delle ultime ore, domanda se Jessica lo sapesse.

L’ex gieffina rivela di averlo saputo e che Barù ha tolto la foto per evitare che lei si arrabbiasse.

“I Jerù sono molto affiatati e guardano tutto, ma devono stare tranquilli. Quella era una sua amica e non era una cena galante. Certo che ci tiene a me e a non farmi restare male, ovvio. A prescindere da tutto, noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male. Se io sono triste, lo è anche lui” confessa la Selassiè.

Da quanto rivela la ragazza, il cuoco è molto premuroso e dolce con lei ed è proprio questo che li lega.

“Vogliamo tenere privato il nostro rapporto” esclama l’ex gieffina e continua: “Noi ci sentiamo molto spesso. Per il momento non c’è molto da dire a raccontare. Quando ci sarà, a modo nostro ve lo faremo sapere. Ovviamente io non rinuncio a niente. Noi siamo liberi di uscire con chi vogliamo, ma se non dovesse essere rimaniamo comunque buoni amici“.

Jessica rivela che adesso sta passando il tempo con la sua famiglia e che è ancora frastornata nel vivere nella realtà dopo la vittoria del GF Vip. Vuole fare le cose con calma, ma non nega il fatto che ha voglia di uscire con qualcuno, solo quando troverà qualcuno di interessante.

La Princesse vuota il sacco dopo il GF Vip. Jessica Selassié deve ancora metabolizzare tutto quello che è accaduto in questo ultimo mese ed ha anche un ottimo rapporto con Barù. Concludiamo questo articolo con un modo di dire: “Se son rose, fioriranno…“