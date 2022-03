Oggi è la capitana di Don Matteo, ma sapete com’era da bambina? Foto

Don Matteo è pronto a ripartire, e ancora una volta riporterà sullo schermo i suoi amatissimi personaggi. Tra questi c’è la “capitana”

E’ la grande serata di Don Matteo. Il grandissimo ritorno in tv di una delle serie tv più amate. Siamo alla tredicesima stagione di una delle fiction iconiche della Rai. Come tutti sanno ci sarà il grande cambio di protagonista, con Terence Hill che lascerà il testimone del protagonista Raoul Bova. Nessuna paura, però, per i fan della fiction: Hill sarà presente fino alla quinta puntata, e l’addio sarà quindi graduale. Insomma, ci sarà un passaggio di consegne morbido e integrato nella storia.

Il vero motivo è che l’attore italo-americano ha deciso di andare in pensione, ormai alla soglia degli 80 anni. Ecco perché arriverà Don Massimo, che di fatto prenderà il suo posto. La serie, almeno per ora, rimarrà col nome “Don Matteo”. E’ ovviamente così per questa stagione, e forse anche per la prossima.

Don Matteo, ecco la “capitana” da bambina: è dolcissima

Ovviamente non ci sarà solo il protagonista principale: uno dei più amati è la dolcissima “capitana”, interpretata dalla bravissima (e indubbiamente bella) Maria Chiara Giannetta. L’attrice si è messa in mostra proprio a Don Matteo, anche se il vero successo lo ha toccato con “Blanca”, una serie tv che la vede protagonista, e che pure è stata molto apprezzata dal pubblico.

Anche lei tornerà in questa stagione, e nell’occasione vogliamo farvi vedere una sua fotografia da bambina. Arriva da Instagram e si vede lei piccolissima e molto dolce. Una piccola tenera cucciola, oggi diventata un’attrice apprezzatissima e di grande successo.

Lo stavamo aspettando da mesi… e finalmente eccolo qui! 🤩 🎊 👏#DonMatteo13 sta per arrivare!!! 🤗 🚲 💙

Gli amici di sempre e i nuovi arrivati ci aspettano per passare insieme momenti di gioia, divertimento, azione e riflessione… Prossimamente su @RaiUno! ☝️😌 pic.twitter.com/pcZChptMo3 — Don Matteo (@DonMatteoRai) February 2, 2022