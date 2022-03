Alta tensione all’Isola dei Famosi: “Incomincio ad avere paura” Sbotta Carmen Di Pietro

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata. Sono passate quasi due settimane e la fame si fa già sentire. Il caldo e adesso anche la pioggia stanno mettendo a dura prova i nostri naufraghi.

Ecco infatti che partono i primi scontri, già dalla seconda puntata. Il gruppo non vede sotto una buona luce una coppia di concorrenti e partono gli attacchi.

La naufraga Carmen Di Pietro percepisce questa tensione e sbotta.

L’alta tensione è percepibile all’Isola dei Famosi, ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo in Honduras

Carmen Di Pietro sbotta a causa dell’alta tensione all’Isola dei Famosi: “Incomincio ad avere paura“

Prima del previsto, arriva una forte tempesta all’Isola dei Famosi. I naufraghi stanno ancora cercando di trovare un equilibrio con l’intemperie dell’Honduras e anche i mosquitos e la fame non aiutano nel mantenere un temperamento tranquillo.

Inoltre, è palese che gran parte del gruppo dell’Isola delle coppie non veda di buon occhio Carmen Di Pietro in compagnia di suo figlio Alessandro.

I due, nonostante le nomination, sono già stati salvati dal pubblico due volte e i concorrenti hanno capito che questi sono molto forti al televoto.

Ma veniamo agli ultimi daytime. I naufraghi hanno costruito una tenda comune per poter far entrare tutti durante la notte di pioggia e vento.

Per stare tutti insieme, i concorrenti devono stare seduti, sennò c’è il rischio che qualcuno passi la notte zuppo.

Diciamo che Carmen Di Pietro e suo figlio non capiscono questa cosa e si pongono sotto il tetto evanescente per orizzontale.

Mente viene raccontato un dramma all’Isola dei Famosi, un altro sta per iniziare sotto la tempesta.

Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, è sempre stata ostile nei confronti di Carmen, ma adesso va contro suo figlio in modo un po’ troppo brusco.

Mentre tutti borbottavano senza fare nomi, Laura urla contro la coppia Di Pietro: “Ragazzi vi dovete sedere. Forza, sedetevi! Non si dorme, si sta sdraiati!“.

La donna percepisce l’alta tensione e in dialetto sbraita contro i due. Carmen difende suo figlio in modo calmo, ma poi nota che anche Blind è sdraiato.

Alche riprende il ragazzo e tutta la tenda va contro l’atteggiamento della Di Pietro.

Nel confessionale, Carmen sbotta molto innervosita e piena da questa situazione: “Io di queste persone incomincio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. Laura si è alzata come una furia. E poi sempre contro Alessandro“.

Se prima i naufraghi condannavano solo la Di Pietro, da quando hanno vinto tutte le nomination, si sono scagliati contro suo figlio.

Anche Jeremias Rodríguez fa la paternale alla coppia e li addita come egoisti invitandoli a vivere in Sud America per imparare a vivere.

Se una coppia sta nascendo all’Isola dei Famosi, sotto la tenda c’è tutto fuorché questo sentimento.

Nicolas Vaporidis dice la sua in merito a questa situazione e anche lui si trova in disaccordo con la coppia dei Di Pietro.

Ricordiamoci che i due si trovano in nomination contro Laura e suo marito e solo stasera scopriremo chi uscirà.

“Se non vincono Laura e Clemente che hanno fatto di tutto allora il pubblico vuole altra roba. Inutile sbattersi, costruire, cercare di fare delle cose se poi tutto quello che vogliono è la litigata. Se il pubblico preferisse ancora Carmen e Alessandro vuol dire che il pubblico predilige la parte gossippara e trash del programma” commenta duramente l’attore.

jeremias: siete due egoisti

nicolas: il pubblico deve salvare laura e clemente

alessandro: dopo le nomination vinte il comportamento nei nostri confronti è peggiorato tutto il gruppo contro carmen e alessandro loro due facendoli impazzire I MIEI VINCITORI #ISOLA PIC.TWITTER.COM/UEUM1PRZDD — BagnoTrash (@bagnotrash) MARCH 30, 2022

Insomma, è evidente che Carmen Di Pietro e Alessandro non sono affatto parte del gruppo. Se sia per le nomination vinte, per le strategie, per il fatto che partecipino poco alle attività di gruppo, ma la tensione è alta all’Isola dei Famosi.

La showgirl ha paura e sbotta duramente. Stasera ne vedremo sicuramente delle belle