Grey’s Anatomy, le 5 curiosità sulla storica serie tv americana

Grey’s Anatomy è senz’altro una delle serie televisive più amate di sempre. Ecco cinque curiosità su questo show che ancora non conoscevi

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense che ha debuttato nel lontano 2005 ed è ancora molto seguita in tutto il mondo. Proprio in queste settimane è in onda la diciottesima stagione, che si concluderà a maggio. La ABC ha già comunicato che ci sarà sicuramente una diciannovesima stagione e la messa in onda è prevista per il prossimo anno. Non bisogna aspettarsi un finale quest’anno, come qualcuno negli Stati Uniti aveva ipotizzato mesi fa.

L’ultimo episodio della diciottesima stagione coinciderà anche con il numero 400 dell’intera produzione, un numero enorme. E non è finita qui! Nel corso degli anni, il cast ha subito numerose variazioni ma c’è chi resiste ancora. È il caso di Ellen Pompeo, protagonista principale dello show nei panni della dottoressa Meredith Grey. Oggi vogliamo concentrarci su alcune curiosità che riguardano questa serie televisiva di successo.

5 curiosità su Grey’s Anatomy

Come è già capitato con altre serie televisive di successo, oggi vogliamo svelarti cinque curiosità su Grey’s Anatomy che, forse, ancora non conoscevi:

La vera infermiera sul set: i produttori della serie televisiva hanno sempre voluto che le scene in sala operatoria fossero vicine alla realtà. Per questo motivo, è stata assunta una vera infermiera per girare le scene più intense. Si chiama Bokhee ed ha aiutato molto gli attori in questo tipo di scene.