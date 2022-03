Vladimir Luxuria da una brutta notizia a Jeremias Rodriguez all’Isola: lui sbotta

Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi ha dato una brutta notizia a Jeremias Rodriguez. Lui non ha fatto reagito bene durante il corso della diretta.

Vladimir Luxuria è una delle fedeli opinioniste scelte da Ilary Blasi per quest’edizione dell’Isola dei Famosi e sta portando avanti egregiamente questo ruolo in quanto con i naufraghi non si risparmia mai, dicendo loro sempre quello che pensa.

Come durante il corso della diretta di questa sera, dove ha bastonato Jeremias Rodriguez. Il fratello minore di Belen, durante il corso della settimana, ha avuto un batti becco con Carmen Di Pietro dichiarando di non volerla sull’Isola insieme a lui e agli altri concorrenti.

Vladirmir Luxuria ha dato una brutta notizia a Jeremias Rodriguez, facendogli notare un dettaglio che forse aveva sottovalutato.

Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria da una brutta batosta a Jeremias Rodriguez

Vladmir Luxuria non le manda di certo a dire e dopo la tensione alle stelle tra i naufraghi ne ha subito approfittato per parlare con il fratello di Belen non appena ha ascoltato quello che lui aveva da dire su Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

“Jeremias, mi senti?” ha esordito l’opinionista di Ilary Blasi su canale 5. “Devo darti una brutta notizia“ ha subito aggiunto. “A decidere chi deve far parte o meno del programma, non sei tu ma il pubblico da casa” ha subito concluso, mentre il giovane Rodriguez provava a difendersi spiegando meglio il significato delle sue parole.

Luxuria ha poi messo in guardia Carmen Di Pietro, consigliandole di non pensare che Jeremias sia il cattivo del gruppo o anche Laura Maddaloni, con cui ha avuto forti discussioni, ma qualcun altro che a differenza loro tramerebbe alle spalle e non le direbbe ciò che pensa apertamente in faccia ma lo farebbe dietro le quinte senza esporsi più di tanto. Ma a chi si riferiva?

Per scoprire la sua identità non ci resta che aspettare il corso delle puntate, dove tutte le carte dei concorrenti verranno man mano scoperte e tutta la verità salirà a galla all’Isola dei Famosi e potremmo comprendere maggiori dettagli.