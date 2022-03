Isola dei Famosi daytime 31/3/22, la tensione è alle stelle: i naufraghi sotto torchio

All’Isola dei Famosi la tensione è arrivata alle stelle e i naufraghi di Ilary Blasi sono sotto torchio prima della diretta su canale 5.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani per un appuntamento davvero speciale, che terrà compagnia i telespettatori prima della diretta di questa sera con Ilary Blasi su canale 5.

La conduttrice avrà l’arduo compito di comunicare ai naufraghi chi tra le due coppie in nomination (in questa puntata si sfidano Carmen Di Pietro e Alessandro contro Clemente Russo e Laura Maddaloni) dovrà passare all’Isola Sgamada ed uno dei naufraghi lascerà in maniera definitiva il programma per fare il suo ritorno in Italia, ma partiamo con calma e scopriamo insieme che cos’è successo durante il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Tensione all’Isola dei Famosi: tra i naufraghi non scorre buon sangue

Il percorso di Carmen Di Pietro e Alessandro, che ieri hanno dovuto fare i conti con gli altri naufraghi, continua anche se non proprio in armonia.

Lui si è reso conto degli evidenti problemi con il resto del gruppi. In un primo momento pensava infatti che l’atteggiamento di sua madre infastidisse e non poco gli altri, invece ora si è convinto che loro si infastidiscano per ogni cosa lei faccia anche se non fa nulla di particolare. Si porta dietro però la consapevolezza che il rapporto con lei migliora ogni giorno di più. Anche se la fame inizia a farsi sentire, nonostante siano soltanto all’inizio di questa avventura in Honduras.

Nemmeno i rapporti a Playa Sgamada le cose procedono per il meglio, in quanto Floriana Secondi non tollera Marco Melandri in quanto secondo lei non si da troppo da fare ma si comporta come se si trovasse in vacanza. Lui, invece, è del parere opposto e ritiene che la sua compagna di viaggio acceleri troppo le cose quando potrebbe viverle in maggiore tranquillità considerato che ci sono pochissime cose da fare durante il giorno.

Floriana però non ne vuole sapere e piuttosto che riposarsi, preferisce darsi da fare all’Isola dei Famosi realizzando la zattera che la produzione ha chiesto loro di fare.