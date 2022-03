Uomini e Donne puntata 31/3/22, Matteo ammutolito: la non scelta reagisce malissimo

By

A Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta e colei che non è stata la prediletta ha reagito molto male di fronte alle sue parole.

A Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Dopo quasi sei mesi, il bel tronista ha deciso di mettere un punto al suo percorso nel programma di Maria De Filippi in quanto ha capito negli scorsi giorni qual è la ragazza che fa al caso suo, quella che fin dal primo momento gli ha fatto battere il cuore.

Per una che sogna, iniziando una nuova relazione, c’è una che deve fare i conti con la triste realtà ed accettare il no. In questo caso è toccato a Federica Aversano che non ha affatto reagito bene di fronte alle parole che lui le ha rivolto.

Matteo le ha detto che nonostante il bellissimo periodo trascorso insieme, non è riuscito ad andare oltre in quanto l’altra ragazza, Valeria, lo ha subito colpito facendo annullare ogni cosa fatta in precedenza.

Federica Aversano ha reagito malissimo alla scelta di Matteo Ranieri, abbandonando lo studio senza manco salutarlo.

Federica Aversano reagisce malissimo alla scelta di Matteo a Uomini e Donne

Federica Aversano ha accusato Matteo Ranieri a Uomini e Donne di averla presa in giro in quanto lui avrebbe capito da tempo la sua scelta e per questo si è ridotto a scegliere dopo una sola esterna dopo il suo ritorno al Trono Classico.

Lui dissente dalla sua versione ed invano prova a spiegarsi, ma lei non vuole sentire ragioni e lo accusa di essere una persona immatura. Queste parole mandano su tutte le furie Tina Cipollari che sbotta contro la corteggiatrice, affermando che è soltanto un’ignorante perché non sa reagire ad un no.

Federica abbandona lo studio, dopo aver ringraziato tutti, senza manco salutare Matteo che è rimasto ammutolito di fronte alla scena che gli si è presentata davanti, ma ha subito trovato il sorriso non appena ha fatto il suo ingresso Valeria, su cui è spuntato un’incredibile retroscena prima di Uomini e Donne. Lei, invece, ha reagito di buon grado e gli ha detto di sì.