By

Scegli un cerchio e scopri la tua interiorità con questo semplice test

Il cerchio è un simbolo molto studiato dalle varie culture del mondo. Nel nostro paese, rappresenta il sé più profondo.

In oriente, invece, questa forma geometrica simboleggia proprio il tutto e il nulla. Viene anche usato come simbolo dell’infinito e dell’illuminazione.

E’ proprio per questo che oggi ti proponiamo il test del cerchio. Scegli quello che più ti attrae e scopri il tuo Io interiore.

Iniziamo a valutare le opzioni!

Test del cerchio: dimmi quale scegli e scopri la tua psiche

In questo test del cerchio ti trovi di fronte a sei possibilità. Scegli quello che più ti attrae a livello istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Se ti piace fare test, prova anche il test delle caramelle.

Solo così scoprirai il tuo Io interiore.

Iniziamo!

1) Uno

Tu sei una persona indipendente. Questo vuol dire che sei una persona che cerca la libertà dalle restrizione, dai limiti e dalle regole.

Ciò rivela che sei anche una persona molto razionale che conosce le proprie doti e pregi. Vivi in armonia con il mondo che ti circonda e con te stesso. Sei molto zen.

Sei una persona dalla mente aperta e pronta anche a fare nuove conoscenze. I tuoi amici ti amano e per te loro sono la tua priorità. Tu rappresenti per loro la sicurezza, perché sei il loro punto di riferimento.

2) Due

Sei una persona forte e tenace. Inoltre, ti piacciono i cambiamenti, perché ti sfidano nell’adattarti. Muti in funzione del tempo.

Tu hai avuto un passato molto difficile, ma ciò ti è servito per divenire quello che sei. E’ stato difficile, ma devi tutto al te più giovane.

E’ da quel periodo che hai iniziato ad apprezzare i cambiamenti.

Sai che tutto accade per una ragione e il tuo motto è: “Prima o poi, tutto accade“.

3) Tre

La tua scelta rivela che sei una persona creativa e flessibile a livello mentale. Odi le ingiustizie e hai una grande dote: il problem solving.

Sai anche come ottenere quello che vuoi, perché sai come persuadere. La tua creatività non è a livello artistico, ma piuttosto razionale, eccentrico ed ingegnoso.

A te non piacciono affatto le regole. Vuoi fare come decidi tu. Interagisci con il mondo esterno imponendo il tuo modo di essere che non sempre viene accettato a pieno.

4) Quattro

Sei una persona sempre in evoluzione e la tua vita è improntata su essa. Risulti un po’ egocentrica, perché sei sempre volta verso il TUO miglioramento.

Guardi il mondo in modo distaccato e senza coinvolgimento. Sei saggio e molto maturo rispetto agli anni che hai.

Questo ti porta a chiuderti e ad approcciarti poco con il mondo esterno. Ti esponi solo se hai di fronte a te una persona che ritieni più matura di te.

Ciò è dato dal fatto che con i tuoi partner passati ti sei sempre sentito meno. Ti ha portato a rimboccarti le maniche, a fidarti solo di te stesso e ad affrontare i problemi senza dare ascolto a nessuno.

5) Cinque

Vivi per la tua famiglia e non vedi l’ora di costruirne una tutta tua. I tuoi cari ti hanno dato dei sani e saldi principi.

Sei una persona protettiva che vuole dare questa sensazione anche alla sua famiglia.

Prova anche il test della conchiglia.

Ami aiutare gli altri, perché ciò ti fa sentire importante e insostituibile. Però, lasci anche il tempo di respirare fidandoti ciecamente di loro.

Accetti i cambiamenti, anche se all’inizio sei un po’ titubante, ma sai che alla fine porteranno sempre a qualcosa di buono.

6) Sei

Questa scelta rivela una persona dinamica. Ami viaggiare, le avventure e metterti alla prova con nuove sfide.

Sei razionale e ammettiamo che non riesci proprio a perdonare.

Il tuo essere è coerente, ma anche un po’ testardo. Farti cambiare idea è difficile, se non impossibile.

Sei fedele ai tuoi valori e guardi al futuro con fiducia.

La tua priorità sono i tuoi amici, la famiglia che ti sei costruito da solo