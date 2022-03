Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis fa uno scivolone imperdonabile: gelo in studio

All’Isola dei Famosi è andato in onda uno scivolone imperdonabile di Nicolas Vaporidis. In studio è calato il gelo e Vladimir Luxuria lo ha subito rimesso al suo posto.

L’Isola dei Famosi ha mandato in onda uno dei capitoli più triste di questa edizione, che vede per il secondo anno Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa.

A dare vita al tutto è stato l’attore Nicolas Vaporidis che non ha accettato le critiche mosse da Vladimir Luxuria sul suo conto durante il corso della diretta.

L’opinionista ha confidato di non credere nella sua buona fede, convinta che sia in realtà uno stratega che oltre ad essere un attore è anche un abile regista, in quanto crede che abbia mandato al televoto Clemente Russo e Laura Maddaloni soltanto per vederli abbandonare il programma essendo lui a conoscenza della popolarità dei suoi rivali.

L’attore non ha affatto reagito bene ed ha dato vita ad uno scivolone imperdonabile all’Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis fa uno scivolone con Vladmir Luxuria all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis ha chiesto prima rispetto per le sue opinioni e quando Vladimir Luxuria, che poco prima aveva dato una brutta notizia Jeremias Rodriguez, gli ha fatto notare che anche lui deve rispettare le opinioni degli altri non l’ha presa molto bene.

“CarO Vladimir“ ha ripreso in un secondo momento l’attore, non rispettando la persona di Vladimir. “Cara Vladimir” lo ha subito corretto lei, facendogli notare che dovrebbe rispettare le persone che si ritrova davanti, ma Nicolas di scusarsi non ne ha voluto sapere continuando a chiedere rispetto per quello che fa e dice, non apprezzando di essere stato definito un regista.

In studio è calato il gelo e la padrona di casa Ilary Blasi ha preferito sorvolare, andando avanti con il resto della puntata e le altre dinamiche che hanno visto protagonisti gli altri naufraghi che hanno dovuto fare i conti con l’eliminazione da Playa Accopiata della coppia formata da Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni, ma il popolo del web non dimenticata e non ha apprezzato lo scivolone di Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi.