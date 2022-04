Oroscopo 1 aprile 2022: rimonta il Capricorno, decade la Vergine

Previsioni e consigli, è questo che si va a cercare nell’Oroscopo del giorno, ma quello che tutti dovrebbero sapere è che c’è di più. Non si tratta soltanto di mettere insieme quante più informazioni possibili per passarla liscia, ma significa accettare un percorso spirituale di crescita.

Pochi comprendono l’importanza dei transiti e del divenire delle stelle, perché in fondo l’Oroscopo è visto come un oracolo da consultare. Cari amici dello Zodiaco, per iniziare al meglio il mese di aprile, bisogna accettare una volta per tutte il percorso di rinascita e sviluppo, senza pregiudizi o paure di fallire. Bisogna mettersi in gioco, senza la pretesa di vincere, ma con l’ambizione di raggiungere tutti i sogni nel cassetto. Soprattutto gli ultimi sono diventati i primi! Ecco i 3 fortunati e gli sfortunati.

Iniziamo il mese con la grinta giusta, senza aver paura di sbagliare o commettere chissà quale disastro. Perché la bellezza dell’Oroscopo di oggi è data dal transito che molti stavano aspettando, quello degli inizi vitali e delle chiusure con il passato salvifiche, stiamo parlando della Luna Nuova in Ariete!

Ebbene sì, il primo segno dello Zodiaco, il combattente di fuoco che incarna la potenza e l’energia del Sole, è colui che sta al centro delle previsioni di oggi. Nonostante, piccolo spoiler, non sia al top delle sue facoltà, è all’insegna del suo cielo che orbitiamo nelle analisi di oggi.

Perché in primis con Luna Nuova o Novilunio, facciamo riferimento ad un passaggio fondamentale, quello che determina l’allineamento del Satellite con la Terra e il Sole, fenomeno che porta ad oscurare l’emisfero visibile in questione. Potrebbe creare scompiglio una visione del genere, ma in realtà è da accogliere con positività.

Perché per molti ci saranno delle batoste, per altri delle riprese, insomma gli inizi possono fare paura, ma in molti casi rendono vivi e invincibili. Non a caso, abbiamo dei segni fortunati che abbracciano con tutte le loro energie il cambiamento, mentre altri si sentono un parte spaesati.

Oroscopo: rimonta clamorosa per il Capricorno

Il primo segno al top delle energie è il Capricorno, a seguire il Cancro e poi l’amico Toro! Chi l’avrebbe mai detto che coloro che fino a ieri erano alla fine della classifica, sarebbero diventati i più fortunati? Rispettivamente: terra, acqua e ancora terra, dovrete rimboccarvi le maniche. Questo perché le stelle e gli astri viaggiano, e noi dobbiamo essere bravi a non cullarci nella fortuna, ma a saper cogliere il treno quando passa e ad affrontare tutto. Se sei dei Pesci sei il prossimo e ti conviene approfondire alcuni aspetti astrologici che ti riguardano.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Essedo una persona ben organizzata, sai come reagire ai cambiamenti e agli effetti della Luna Nuova. Che si tratti di amore o lavoro, oggi la tua propensione alla risoluzione dei problemi è al massimo delle energie. Consigli: non pretendere di non sbagliare un colpo, sei un essere umano, e come tale puoi non prevedere tutto con precisione, accetta gli eventi in arrivo.

Passiamo al Cancro, sensibile e incompreso, fino a ieri eri a disagio, adesso però qualcosa è cambiato. Le energie della Luna Nuova ti condizionano particolarmente, perché stai vivendo una rinascita inaspettata. Al lavoro punta in alto, senza avere timore, stessa solfa in amore, perché stanno arrivando delle belle soddisfazioni. Consigli: sii sicuro di te, hai una buona fortuna dalla tua parte, osa.

Passiamo al Toro, testardo e idealista, oggi ti sei decisamente ripreso. Dall’ultimo al terzo posto, solo tu puoi fare questi cambiamenti così repentini. Tutto è originato dal transito che ti fa rinsavire. Al lavoro tutto procede sereno, mentre in amore sei molto fortunato oggi, non perdere le occasioni in arrivo. Consigli: non pensare di poter misurare a livello materiale tutto quello che accade, dalle relazioni impara a prendere ciò che c’è di bello, non guardare il guadagno.

Discesa e delusione per la Vergine, e non solo!

Tragedia e miseria per questi tre: Ariete, Leone e Vergine! I big three sotto il segno del fuoco, ancora fuoco e terra, non hanno più energie. Passare dal top al flop è un attimo, specialmente per chi è così ambizioso e selettivo come voi. Con qualche dritta e consiglio potrete farcela, ma state attenti alle emozioni. Se sei della Bilancia sei il prossimo e potresti conoscere altre previsioni che ti riguardano da vicino.

Iniziamo del lottatore per eccellenza, già abbiamo accennato alla potenza dell’Ariete. Nonostante, la forza che ti contraddistingue, oggi non sarai al top. Questo perché sul fronte relazionale qualcuno farà irruzione dal passato e ti darà filo da torcere. Sul piano lavoro, guardati un po’ intorno, non perdere le occasioni che meriti. Consigli: la Luna Nuova è nel tuo segno, vedrai che la rimonta e le soddisfazioni, sono questione di tempo, impara a pazientare.

Passiamo al Leone, Re dello Zodiaco, sei senza speranze. Davvero, non sopporti più i tuoi crolli emotivi, anche perché desideri della stabilità dopo che passi dal primo all’ultimo posto come se fosse niente. Al lavoro nulla di nuovo, ma è in amore che dovrai fare attenzione, perché non puoi aspirare alla perfezione. Consigli: la Luna Nuova ti destabilizza un po’, non perdere l’orizzonte delle tue aspirazioni, e godi delle piccole cose.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno della Vergine, pragmatica e selezionatrice, mi dispiace dirtelo, ma le tue previsioni e calcoli si sono rivelati un flop. A volte, il tuo analizzare le cose ti porta lontano, mentre in altri casi quando si tratta d’amore ne combini una dopo l’altra. La Luna Nuova ti darà un piccolo slancio vitale, ma sarai tu a decidere le sorti del tuo destino. Al lavoro tutto normale. Consigli: ricorda che prima di tutto ci sei tu, fai le cose con calma e ricordati di prenderti del tempo per pensare con serenità.