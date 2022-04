Test logica: quanti fiammiferi per creare un quadrato?

Questo test di logica e ragionamento ha come protagonisti dei fiammiferi ed un quadrato. Muovi i fiammiferi e crea un quadrato. Ci riesci?

Attraverso questo test potrai provare a cimentarti in un esercizio di logica e ragionamento. Dovrai fare attenzione a tutti i particolari e prendere una decisione, possibilmente senza perdere troppo tempo. Affinché il test possa essere considerato valido, è necessario che tu dia una risposta entro un minuto. Se è possibile, la risposta dovrebbe essere corretta ma non si può pretendere tutto dalla vita!

Guarda con attenzione l’immagine in alto: abbiamo dieci fiammiferi che formano un quadrato grande ed un altro più piccolo. Quanti fiammiferi dovrai muovere per ottenere un altro quadrato? Ti diamo un piccolo aiuto, elencando quattro possibili risposte:

1

2

3

4

Dovrai fare almeno una mossa ma non potrai farne più di quattro. Prova ad ottenere un altro quadrato all’interno di questa immagine. La soluzione non è difficile, dovrai soltanto individuare i dettagli più importanti, ignorando quelli inseriti soltanto per farti sbagliare. Cronometra in quanto tempo riuscirai a trovare la risposta del rompicapo. Se riesci a dare la risposta in meno di un minuto, allora sei un vero genio. In caso contrario, puoi scorrere il testo verso il basso alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Questo test è un vero e proprio rompicapo. Non era facile dare la risposta corretta perché bisognava individuare il fiammifero giusto. Ovviamente, questo test non si basa su alcuna tesi scientifica e non è la dimostrazione di nessuna teoria. Si tratta solo ed esclusivamente di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Oltre alla funzione di passatempo, un test di logica e ragionamento può avere effetti positivi anche nella tua vita. Allenare la propria mente è un’attività molto importante.

Qualora non fossi riuscito a trovare una soluzione, non buttarti giù. Non è colpa tua, hai soltanto bisogno di allenarti di più. Prova a fare un test al giorno e vedrai come migliorerai con il passar del tempo. Ma veniamo alla soluzione del test: per creare un altro quadrato è necessario muovere due fiammiferi. Quali? Il test ti chiedeva di formare un altro quadrato, quindi bastava muovere spostare a specchio i due fiammiferi centrali. In questo modo otterrai un altro quadrato, ma dall’altro lato.