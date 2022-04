Royal Family: il veto categorico della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta questa volta si è imposta: il suo è un ‘no’ categorico. Non ne vuole proprio sapere. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

La Regina Elisabetta ha sempre avuto una personalità fortissima, sin da quando, seppur giovanissima, volle per forza partire per il fronte, nonostante il divieto del padre. Giorgio VI fu costretto anche ad accettare il matrimonio tra la sua primogenita ed il Principe Filippo, avvenuto il 20 novembre 1947 presso l’abbazia di Westminster. Ha imposto la sua volontà durante tutta la sua vita.

Soltanto ai medici non ha saputo dire di no, anche perché le sue condizioni sembravano gravi ed il ricovero dell’ottobre 2021 rappresentava un chiaro segnale di allarme. Elisabetta II sa bene che, se vuole festeggiare il Giubileo di Platino in salute, dovrà centellinare le uscite ufficiali nei prossimi mesi. Ma c’è una cosa che The Queen proprio non riesce ad accettare, ha imposto il suo veto e non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Ecco di cosa si tratta.

Elisabetta, niente sedia a rotelle in pubblico

Pare che il bastone che la Regina Elisabetta utilizza da tempo non sia più sufficiente per permetterle una regolare deambulazione. Per questo motivo, l’anziana sovrana avrebbe spesso bisogno del supporto di una sedia a rotelle. C’è un piccolo problema: Elisabetta II non ha nessuna intenzione di farsi vedere su una sedia a rotelle, almeno non davanti alle telecamere, in occasione di eventi pubblici.

Le sue condizioni di salute preoccupano tutti gli abitanti della Gran Bretagna e l’età avanza. Anche gli altri membri della Royal Family sono in apprensione ma Queen Elizabeth ha intenzione di mostrarsi in pubblico solo con il supporto del bastone. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, a Balmoral sarebbe stato montato un montascale elettrici per permettere a Sua Maestà di salire ai piani superiori senza fare troppi sforzi.

Elisabetta II non vorrebbe mostrarsi fragile proprio adesso, a poche settimane dal Giubileo di Platino. Le celebrazioni per i settant’anni sul trono avverranno nel mese di giugno e questo evento attirerà l’attenzione dei media di tutto il mondo. Migliaia di turisti e curiosi si recheranno a Londra in quel periodo e le strade saranno molto affollate. La popolazione britannica teme che la Regina Elisabetta non sia in grado di partecipare a quell’evento, forse anche per questo motivo l’anziana sovrana non vuole mostrare segni di debolezza.