Matteo Ranieri e Valeria Cardone, colpo di scena dopo la scelta a Uomini e Donne

Matteo Ranieri dopo aver scelto Valeria Cardone al Trono Classico di Uomini e Donne ha servito l’ennesimo colpo di scena che nessuno si aspettava.

Matteo Ranieri nelle scorse ore ha concluso il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, scegliendo di abbandonare il programma al fianco della corteggiatrice Valeria Cardone.

Dopo la messa in onda della trasmissione, l’ex tronista ha avuto modo di poter riprendere in mano, dopo mesi, i suoi account social ed ha letto tutti i messaggi che gli utenti della rete hanno inviato lui in questo periodo così intenso e speciale.

Matteo Ranieri dopo la scelta ha voluto stupirli tutti quanti così, come soltanto lui sa fare.

Uomini e Donne: le prime parole di Matteo Ranieri dopo la scelta

Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone, scatenando la reazione furiosa di Federica Aversano, e sui social ha scelto di stupire tutti i suoi fedeli sostenitori con un messaggio del tutto inaspettato ma che è arrivato dritto al punto della questione.

“Ciao a tutti” ha esordito a sorpresa l’ex protagonista del Trono Classico, che dopo mesi ha potuto utilizzare di nuovo i suoi account social. “Eccomi qui alla fine di questo lungo, intenso e bellissimo percorso“ ha poi proseguito, ricordando i mesi passati agli studi Elios di Roma alla ricerca dell’amore. “Sono tante le cose che vorrei raccontarvi” ha subito ammesso, schietto e sincero come sempre. “Ma prima di tutto vorrei ringraziarvi per avermi accompagnato e seguito per tutto questo tempo” ha poi dichiarato emozionato.

“Ci tengo a leggervi uno ad uno e pian piano” ha poi ripreso il discorso, sottolineando quanto sia stato fondamentale per lui in questo periodo l’affetto degli utenti della rete. “Per adesso vi dico ‘soltanto’ grazie” ha continuato Matteo Ranieri su Instagram. “Dal profondo del mio cuore” ha subito aggiunto. “Siete speciali“.

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne ha stupito tutti i suoi fedeli sostenitori in quanto ha deciso di mettere da parte la sua timidezza e riservatezza, raccontando loro quello che sta provando dopo questa incredibile esperienza in cui è riuscito a trovare l’amore al fianco di Valeria Cardone.