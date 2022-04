Isola dei Famosi 2022, salta la sorpresa dall’Italia: la naufraga sbotta e smaschera tutti

Grandi polemiche all’Isola dei Famosi: accade un imprevisto e una delle concorrenti si arrabbia e sbotta, credendo di non essere in onda

L’Isola dei Famosi è partita fortissimo: si tratta di un’edizione all’insegna dell’ironia e dei colpi di scena, con protagonisti carismatici che hanno già avuto modo di mettersi in mostra. Le prime polemiche ruotano attorno a una delle naufraghe di questa edizione: la “lei” della coppia formata con Clemente Russo, il famoso pugile campano. Si tratta di Laura Maddaloni, anche lei atleta (ex judoka) e che ha avuto modo di farsi notare per una certa verve polemica.

La donna è la sorella di Marco Maddaloni (che ha vinto il reality nel 2019) e che ha dovuto incassare la prima delusione della sua avventura. Nella puntata di ieri è stata mandata a Playa Sgamada dopo aver perso il televoto con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Evidentemente, la “sconfitta” non è piaciuto alla Maddaloni, che è pur sempre una lottatrice e prima di mollare la presa non rinuncia a combattere. L’episodio è accaduto nella Tana dei Serpenti assieme agli altri “sgamadi”.

Isola dei Famosi, la sfuriata fuorionda della concorrente “sgamada”

Dopo la nomination per il capo Laura ha iniziato a sfogarsi col marito attaccando gli autori. Evidentemente la naufraga pensava di essere fuori onda. “Noi siamo sempre stati bravi – non ci siamo mai lamentati e non abbiamo fatto scorrettezze”. La lamentela riguardava le loro figlie. “C’era una sorpresa delle nostre bambine e non ce l’hanno fatta vedere. Hai capito?”. Poi un altro duro sfogo: “Sono l’unica mamma che non ha ancora visto le bambine”. Accuse riferite agli autori, che non erano destinate alla diretta.

Tuttavia si è ascoltato tutto e probabilmente arriverà un chiarimento. Sempre che la Maddaloni non esca dal reality già alla prossima puntata per eliminazione. Lei e Russo hanno tre figlie: Janet, Rosy e Jane. In ogni caso è bene precisare che la mancata sorpresa, come molto probabile, sia saltata soltanto perché non c’era il tempo.