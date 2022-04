Don Matteo 13, spunta il fidanzato segreto di Maria Chiara Giannetta

Dopo il ritorno di Don Matteo 13, con protagonista Terence Hill e Raoul Bova, è finalmente spuntato fuori il fidanzato segreto dell’attrice Maria Chiara Giannetta. Ecco di chi è innamorata.

Don Matteo 13 ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani e come al solito è riuscito ad ottenere un ottimo riscontro da parte dei telespettatori, che ancora una volta lo hanno premiato con ascolti record.

Il pubblico durante il corso di questi nuovi episodi ha avuto modo di poter apprezzare Maria Chiara Giannetta, che è senza dubbio una delle attrici rivelazione di quest’anno, in quanto abbiamo avuto modo di poter vedere il suo incredibile talento già durante le precedenti esperienze come Blanca e al Festival di Sanremo.

Il pubblico della rete però è curioso di sapere qualche informazione in più sulla propria beniamina. In particolar modo sulla sua vita sentimentale, in quanto i recenti rumors la vedrebbero impegnata al fianco del suo collega di set Maurizio Lastrico, ma è davvero lui il suo compagno?

Spunta il fidanzato segreto di Maria Chiara Giannetta dopo Don Matteo 13

Dopo la messa in onda di Don Matteo 13, dove c’è stato il ritorno che tutti quanti aspettavano, in rete è spuntata la verità in merito al fidanzato di Maria Chiara Giannetta in quanto è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna, che ha indagato sulla vinta sentimentale dell’attrice che è da sempre molto riservata sulla sfera privata della sua vita.

La protagonista di Don Matteo 13 non è in realtà impegnata con il collega Maurizio Lastrico, come molti sospettavano negli ultimi tempi, ma avrebbe una relazione con il regista Davide Marengo, di ben 21 anni più grande di lei. Merengo durante il corso della sua carriera ha lavorato a progetti come Il Cacciatore e Boris 3, riscuotendo un certo successo.

Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo starebbero insieme da qualche tempo e, secondo quanto riportato sul settimanale che li ha beccati insieme, vivrebbero insieme a Roma, dove man mano starebbero costruendo il loro nido d’amore.

Il mistero dunque sembrerebbe essere risolto ed ecco chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta che tutti aspettavano di conoscere.