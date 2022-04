By

E’ inutile dire il contrario, il Grande Fratello Vip continua a intrattenere con i suoi protagonisti, anche se il reality si è ormai concluso. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una coppia amatissima dai più giovani, e non solo. Ci si è affezionati alla loro storia, e anche quando sono in viaggio gli aggiornamenti non devono assolutamente mancare.

Certamente, ogni coppia di innamorati merita della privacy, ma nel loro caso è ovvio che è fan e i followers vogliono sapere tutto quello che gli accade. L’altra faccia della notorietà e nell’aver intrapreso una relazione sotto le telecamere, è quella di porre inevitabilmente sotto gli occhi di una grande platea, la vita di tutti i giorni. Sophie e Alessandro sono giovani, belli e con tanti sogni nel cassetto, riusciranno a scamparla anche questa volta? Il viaggio in Turchia ha dei risvolti inaspettati.

L’amore è il sentimento più potente che ci sia, e due protagonisti del Grande Fratello Vip come Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno vivere una favola ai fan che li seguono praticamente ovunque. La loro relazione è stata un pochino contrastata dal modo in cui è nata, cioè del tutto imprevedibile.

Lei era in una relazione complicata con Gianmaria Antinolfi, un altro gieffino ora in coppia con Federica Calemme, mentre il bel Basciano era reduce da altre situazioni che gli avevano non poco complicato l’ingresso in casa.

Adesso, tutto è volto per il meglio, oppure potremmo dire che ci sono stati degli eventi che hanno destabilizzato la coppia, e noi non potevamo perderceli e non raccontarveli!

Viaggio in Turchia: Sophie e Alessandro, ce la faranno?

Diciamo che i colpi di scena per questo duo non mancano, ad iniziare dalle parole di veleno scagliate da Nathaly Caldonazzo nei confronti di Basciano, salta fuori la verità oppure si tratta dell’ennesimo attacco? La saga del Grande Fratello Vip continua, e con esso tutte le rocambolesche vicende che accompagnano il percorso dei personaggi del mondo dello spettacolo. A proposito, in Turchia ne sono successe di ogni, ma questa le batte tutte…

Ecco il magico duo composto da Sophie e Alessandro, intento a baciarsi appassionatamente su una mongolfiera. E’ tutto molto romantico, infatti il breve video è stato postato e condiviso da Basciano con tanto affetto, e soprattutto con l’intento di avere un ricordo felice insieme, peccato che la vicenda nella realtà è andata diversamente.

Infatti, la verità del retroscena inedito lo racconta proprio la fidanzata, la quale rivela che il volo in mongolfiera è molto romantico, ma al tempo stesso una prova di coraggio per Alessandro! Perché l’ex tronista e gieffino faceva abbassare ogni minuto il mezzo data la sua paura dell’altezza! La Codegoni afferma:

“Bello bravo e coraggioso. Ed è finita così… medaglia per il più coraggioso di tutti.”

Insomma, un vero colpo di scena per il bello e tenebroso vippone che sembrava non avere paura di niente. Oltre quest’ultima vicenda che mette il sorriso, il duo posta degli scatti da perdere il fiato, dimostrando la loro unione e il loro amore.

Del resto, sono due giovani pieni di sogni e con ancora la possibilità di regalarci delle notizie divertenti e leggere. Con l’augurio di viaggiare ancora per questi due, non perdiamoci ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati.