Test: sei davvero un fenomeno se riesci a trovare la soluzione

Bisogna essere davvero particolarmente geniali per riuscire a trovare la soluzione di questo test di logica e ragionamento. E tu, ci riesci?

Oggi ti proponiamo un test che ha mandato in tilt il web. Dovrai fare molta attenzione a non lasciarti ingannare, pensa bene prima di dare una risposta altrimenti potresti esporti ad una brutta figura. Attraverso un test del genere potrai mettere alla prova la tua capacità di osservare un’immagine e trovare una soluzione, possibilmente in meno di un minuto. Ma l’importante è dare la risposta corretta.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: abbiamo un’equazione formata da alcuni bastoncini. Spostandone uno, potrai ottenere un’equazione corretta. Quale bastoncino dovrai spostare? Ecco tutte le opzioni a tua disposizione:

sposta il bastoncino rosso del 6;

sposta il bastoncino blu del 6;

sposta il bastoncino verde del 6;

sposta il bastoncino viola del 6;

sposta il bastoncino giallo del segno +;

sposta il bastoncino verde del segno +;

sposta il bastoncino verde del 4;

sposta il bastoncino rosso del 4;

sposta il bastoncino viola del 4.

Qual è la risposta corretta? Adesso valuta attentamente le nove opzioni e scegli quella che ritieni più adatta. Forma un’equazione corretta. Prova a cronometrare in quanto tempo riuscirai a dare la tua risposta. Qualora non dovessi riuscire a rispondere, non importa. Hai sempre a disposizione la soluzione del test.

La soluzione del test

Ti abbiamo dato nove possibili risposte, quale hai scelto? Qual è il ragionamento che hai seguito? Prima di passare alla soluzione del rompicapo, ti ricordiamo che questo test non si basa su nessuna teoria e non ha alcun valore scientifico. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, dandogli la possibilità di staccare la spina per qualche minuto, prima di tornare alla monotonia lavorativa.

Inoltre, attraverso un test di logica e ragionamento, potrai migliorare la tua capacità di trovare una soluzione in tempi brevi. Questo potrebbe portarti dei grossi benefici anche nella tua vita privata. La soluzione del test è la terza: sposta il bastoncino verde del 6. Perché? Eseguendo questa azione, sposterai il bastoncino orizzontale sul lato destro, formando uno zero. A questo punto avrai: 0+4=4. Questa è l’equazione corretta.