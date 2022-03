Don Matteo 13 anticipazioni: partenza con il ritorno che tutti aspettavano

Sono passati ormai più venti anni e ben 13 stagioni dallo storico debutto su Rai 1 e Don Matteo continua ad essere una delle fiction più amate dal pubblico

La grande attesa è finita: è tutto pronto per il ritorno di Don Matteo, una delle fiction più longeve e amate dal pubblico italiano. Probabilmente, assieme a “Un Medico in Famiglia” e “I Cesaroni”, la più famosa e apprezzata. Questa sera su Rai 1 parte la tredicesima stagione della serie tv ambientata tra Gubbio e Spoleto. Si tratta di un’edizione storica, perche ci sarà un cruciale cambio di protagonista.

Ebbene sì, proprio lui: Don Matteo. Colui che dà il nome alla serie e il protagonista indiscusso, Terence Hill. Il volto familiare e amato dal pubblico lascerà la fiction perché ha deciso di andare in pensione. Quindi ci sarà uno stravolgimento totale, in quanto cambierà tutto: personaggio principale e attore che lo interpreta, ovviamente. Arriverà Don Massimo, che sarà interpretato da Raoul Bova. Solo il nome della serie, almeno per ora, rimarrà lo stesso.

Don Matteo 13, finalmente si parte: come inizia la nuova stagione

Poi si vedrà. Tuttavia, questo clamoroso cambio sarà graduale. i fan di Terence Hill si godranno il loro personaggio più amato per le prime cinque puntate. Solo allora avverrà il passaggio di testimone vero e proprio, con l’attore italo americano che uscirà dalla scena. Questa sera ci sarà la prima puntata e l’attesa è tanta. Cosa accadrà in questa prima puntata? Si comincia con i preparativi per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. Il buon Cecchini sarà sempre pronto per organizzare il tutto, e con lui ci saranno anche Marco e Anna.

I due sono reduci da una storia d’amore ma poi sono rimasti amici. E poi ci saranno anche altri personaggi, quelli che il pubblico ha imparato a conscere. Sergio, ovviamente, e il mitico colonnello Anceschi. Su di lui ci sarà una situazione particolare che riguarderà la figlia Valentina. Purtroppo, il clima di festa sarà rovinato da una brutta notizia…