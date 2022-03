Rompicapo grafico-matematico: qual è il numero mancante?

I rompicapo sono senza dubbio un’ottima modalità per rendere la mente fresca e attiva, basta solo mettersi in gioco. Quello di oggi ha a che fare con un numero mancante, ma di cui è necessario osservare l’immagine. Perché si tratta di un rompicapo grafico-matematico, provalo!

Ovviamente, come sempre a fine dell’articolo troverai la soluzione, ma se lo farai prima dello scadere de fatidico minuto, e senza aver trovato da solo la risposta, mi sembra chiara la conclusione di questa sfida. I rompicapo come questo che è grafico e matematico, non hanno bisogno di chissà quali elementi per essere risolti, ma tanta attenzione, anche perché se finisce il tempo, hai perso in ogni caso!

Non ci sono scuse quando bisogna accettare una sfida, anche perché la bellezza dei rompicapo è proprio nel mettersi in gioco. La furbizia è senza dubbio un ingrediente necessario, ma non solo. Poiché la scaltrezza è nulla quando l’attenzione scende, quindi se vuoi essere un campione e battermi, controlla le lancette dell’orologio, perché il tempo passa in fretta.

Allora, qui abbiamo delle linee che formano delle grafiche, come se si stesse giocando a tris! Ricordi questo gioco? Ebbene, c’è qualcosa in questo giochino che potrebbe farti venire in mente la risposta…

Ho già detto troppo, ti conviene provarci da solo, altrimenti sei proprio un perdente se non ci riesci nonostante l’aiuto!

Rompicapo grafico-matematico: la soluzione è sotto i baffi

La lista di rompicapo presenti nel nostro sito è lunga, potrai sbizzarrirti! Se ti piacciono le illusioni ottiche prova il rompicapo visivo e indovina quante teste sono cresciute nell’albero! Sembra assurdo, ma è divertente e ti rende ancora più attivo. Oltre questo, c’è anche quello di oggi, per cui ti ho già aiutato troppo ed è passato abbondantemente più di un minuto. Ecco la soluzione, il numero mancante, te lo dico io!

Ebbene sì, probabilmente stavi uscendo fuori dai gangheri, ma la risposta esatta è proprio quella rappresentata dall’immagine qui postata. Non avresti dovuto fare calcoli, misurando angoli, lati, o qualsiasi altra cosa ti l’area. Bensì, sarebbe bastato osservare con attenzione l’immagine qui presente.

Avresti dovuto considerare gli incroci, che in tutto sono quattro!

Allora, ci sei riuscito da solo, oppure anche in questo caso hai dovuto sbirciare? Se ti va, prova un rompicapo di logica e indovina l’elemento nascosto, vedrai che farai impazzire i tuoi amici se proverai a giocarci insieme!

Inoltre, come già detto, puoi farti un giro sul nostro sito e passare una serata in compagnia somministrando i nostri rompicapo ai tuoi amici. Che aspetti? Sali sulle nostre montagne russe, e soprattutto allenati per i prossimi rompicapo, ci sono tante altre sfide che ti aspettano.