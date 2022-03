Choc a Hollywood: “Sono affetto da afasia, non posso più recitare”

Confessione choc nel mondo di Hollywood, l’attore più amato rompe il silenzio: “Sono affetto da afasia, non posso più recitare”.

Anche il dorato mondo di Hollywood deve fare i conti con la malattia. Notizia di queste ore è, infatti, l’annuncio di uno degli attori più amati al mondo che, a causa della malattia da cui è affetto, deve ritirarsi a vita privata rinunciando alla recitazione. Un annuncio che ha spiazzato tutti i suoi fan che, da anni, seguono le sue avventure sul grande schermo.

Al di là di lustrini, feste mondane, ville fastose e lussuose, il mondo di Hollywood deve fare i conti con la realtà e l’attore che sta riempiendo le prime pagine dei giornali di tutto il mondo ne è la prova, ma chi è il divo che ha annunciato il ritiro a causa della malattia? E qual è la malattia con cui deve convivere? Andiamo a scoprire tutto.

Divo di Hollywood annuncia il ritiro a causa della malattia: che cos’è l’afasia

Protagonista indiscusso del cinema internazionale con tantissimi film di successo come Die Hard, L’esercito delle 12 scimmie, Il quinto elemento, Tha Jackal, Codice Mercury, Armageddon, Attacco al potere, The Sixth Sense – Il sesto senso, Unbreakable – Il predestinato, I mercenari 2 e tanti altri, Bruce Willis ha ufficialmente annunciato il ritiro a causa della malattia.

“Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il tuo continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, “Vivilo” e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn”.

Il post con cui la famiglia di Bruce Willis ha annunciato il ritiro dell’attore è stato pubblicato da Rumer Willis, la primogenita di Bruce, nata dal matrimonio con Demi Moore da cui ha avuto altre due figlie, Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). L’attore, dopo il divorzio da Demi Moore, ha sposato la modella Emma Heming, dalla quale ha avuto la quarta figlia, Mabel Ray e la quinta figlia, Evelyn Penn Willis.

La notizia della malattia di Bruce Willis arriva dopo quella contro cui sta combattendo Fedez, ma che cos’è l’afasia da cui è stato colpito Willis? L’afasia indica la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e articolare le parole ed è causata da una lesione alle aeree del cervello dedicate al linguaggio.