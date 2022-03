Delia Duran vuota il sacco dopo il GF Vip: tutta la verità su Alex Belli

Grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Delia Duran è pronta per nuovi interessanti progetti, mentre torna in tv all’Isola dei Famosi come ospite in studio



Anche se non è riuscita a vincere, Delia Duran è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip, anche quando non era nella casa. Lei, infatti, era la moglie di Alex Belli: concorrente del reality che ha inscenato un evidente flirt con Soleil Sorge, alla luce del sole. Delia è stata la moglie tradita, in un triangolo che ha caratterizzato oltre la metà di questa edizione. Dopo l’uscita del marito dal gioco, è toccato a lei entrare.

La storia ha avuto altri sviluppi, ma intanto lei è entrata nel cuore del pubblico, arrivando fino alla finale. Delia ora prova la strada della carriera della televisiva, ricominciando dall’Isola dei Famosi. La modella venezuelana è stata ospite dell’altro super reality di Canale 5. L’occasione è stata propizia per perlare proprio della sua esperienza nella casa e di come sono andate le cose.

Delia Duran dopo il Grande Fratello fa una rivelazione su Alex Belli

Ha spiegato di essere entrata per prendersi una rivincita contro il marito Alex Belli. Anche lei, ovviamente, era convinta che il rapporto con Soleil non si fermava alla semplice amicizia. Anzi, è andato ben oltre. Tuttavia, diventando una concorrente ufficiale si è messa in gioco, mostrando un lato di sé nuovo, nonostante i tanti scontri avuti all’interno della casa. “Erano tutti contro di me”, ha spiegato.

Alla fine sono riuscita a resistere e ad andare avanti. Combattere contro i miei conquilini è stata una sfida molto dura”. Ora Delia vuole pensare alla sua carriera: “E’ stato difficile per me sentirmi dire che ero li solo per lui, in realtà io sono stata trascinata in questa vicenda. Lui non voleva che entravo, pensava che volessi farlo per sentirmi protagonista, ma non era vero”.