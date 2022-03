Coppia storica di Amici si rompe? Lui vuota il sacco e racconta la verità

La coppia storica, formatesi ad Amici di Maria De Filippi, è pronta a dirsi addio? Lui ha rotto il silenzio svelando come stanno le cose realmente tra di loro.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi anni non ha soltanto formato talenti di successo, che sono riusciti a conquistarsi il proprio spazio nel vasto del mondo dello spettacolo ma anche tantissime coppie. Alcune di queste si sono rotte dopo pochi mesi dalla fine di quell’esperienza, mentre altre durano ancora oggi.

Alcuni attenti della rete hanno iniziato a sospettare che una delle coppie più solide del programma abbia iniziato a vacillare, così approfittando del box domande lasciato su Instagram, hanno chiesto al diretto interessato come stessero andando le cose.

Andreas Muller non si è di certo tirato indietro ed ha rotto il silenzio in merito alla sua relazione con Veronica Peparini, ammettendo che non sta affatto vivendo un periodo facile della sua vita.

Andreas Muller rompe il silenzio su Veronica Peparini prima di Amici 21

Andreas Muller ha ammesso di non star trascorrendo un periodo facile della sua vita e questo in maniera inevitabile si ripercuote sulla sua storia d’amore con Veronica Peparini, ma lei non lo ha mai abbandonato nemmeno in questi giorni e gli sta vicino mostrandogli tutto il supporto di cui ha bisogno.

Tant’è che l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, tra l’altro la conduttrice ha perso la sua stella al serale, ha ammesso che la sua compagna è molto di più di quello che il pubblico è riuscito a cogliere durante la messa in onda della trasmissione in quanto è una persona molto paziente e che non si è mai tirata indietro, accettando il suo lato bello ma anche tutte le relative fragilità.

Andreas Muller e Veronica Peparini dopo Amici sono più innamorati che mai e il loro sentimento è forte e siamo sicuri riuscendo a superare anche questo periodo non proprio facilissimo per il ballerino, che sui social si è raccontato come non mai rivelando che il mondo virtuale e le foto che mostrano tutta la loro bellezza non corrispondono a quella reale, che ha fatta anche purtroppo di momenti bui.