Pechino Express 2022 anticipazioni: grandi sorprese in Turchia

Va in onda domani sera la quarta puntata di Pechino Express 2022, il travel show condotto da Costantino Della Gherardesca. Le anticipazioni

Mancano poche ore alla quarta puntata di Pechino Express. L’appuntamento è come sempre, per questa sera su Sky Uno. In questa stagione, infatti, il popolare travel show si è spostato sulla tv satellitare, guadagnando una certa spettacolarità ma uscendo dalla tv generalista. Si va avanti nel magnifico viaggio esotico, tra eliminazioni e nuovi ingressi.

Il conduttore, Costantino della Gherardesca, ha accompagnato il neo entrato Enzo Miccio nella prima parte del suo viaggio, ma stavolta tornerà alle redini del programma. Restano in corsa i Pazzeschi, Italia-Brasile, Mamma e Figlia, gli Scienziati, gli Sciacalli, i Fidanzatini, Padre e Figlio e gli Indipendenti. Il tema di questa puntata saranno i lunghi viaggi in autostop e tante emozioni in arrivo durante il loro cammino.

Pechino Express, altro cambio di guardia nella conduzione

Si ripartirà dalla magnifica Istanbul, con il suo carico di fascino e magia: anello di congiunzione tra Occidente e Oriente. Nella scorsa puntata del 24 marzo abbiamo visto i viaggiatori ripartire dal suggestivo sito di Pamukkale, che è stato anche il traguardo finale della seconda tappa. Da qui lo spostamento verso l’Anatolia meridionale per ben 399 km, fino all’arrivo ad Aivalik. Max Giusti ha fatto da conduttore a interim, mentre il biglietto per Istanbul era di sola andata.

La puntata di oggi riparte da questa suggestiva cornice. Le coppie proseguiranno verso la rotta dei Sultani, alla scoprte di Turchia, Giordania, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Chi saranno gli eliminati di questa puntata? Senza voler fare troppe anticipazioni si può dire che sicuramente ci sarà una coppia che saluterà lo show di SkyUno.