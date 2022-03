Valeria Cardone, chi è la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne: spunta il retroscena choc

Valeria Cardone è la scelta di Matteo Ranieri al Trono Classico di Uomini e Donne, ma non tutti sono a conoscenza del retroscena choc sul suo conto.

Valeria Cardone è da poco approdata negli studi di Uomini e Donne. La giovane donna ha scelto di chiamare la redazione del programma chiedendo loro la possibilità di poter corteggiare Matteo Ranieri, che aveva già iniziato un percorso piuttosto intenso al fianco di Federica Aversano.

Nonostante ciò lei non si è affatto abbattuta e secondo le anticipazioni trapelate in rete, questa sua passionalità è stata ampiamente ripagata in quanto il tronista ha scelto di abbandonare gli studi Elios in sua compagnia, provando a costruire una storia al di fuori del programma.

Valeria Cardone di Uomini e Donne è dunque la fortunata che ha fatto breccia nel cuore del bel tronista, ma non tutti sono a conoscenza di un retroscena sul suo conto che riguarda proprio il famoso dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: il retroscena che non ti aspetti su Valeria Cardone

Non tutti sono a conoscenza che questa per Valeria Cardone non è la prima volta che arriva negli studi di Uomini e Donne, dove ieri è andata in onda la cocente delusione per la dama degli Over, in quanto già qualche anno fa aveva fatto il suo debutto al Trono Classico ma la precedente esperienza non è andata poi così bene come quella attuale.

La scelta di Matteo Ranieri era approdata nel programma per provare a conquistare il cuore di Mattia Marciano, quando per lui arrivarono ben sette ragazze, ma di lei non c’è traccia se non fatta eccezione per quella scena. Probabilmente al tronista dell’epoca non era scattato nulla nei suoi confronti e preferì mandarla a casa, in modo tale da potersi concentrarsi sulle altre corteggiatrici a sua disposizione.

Valeria, la scelta di Matteo Ranieri, aveva già partecipato a Uomini e Donne proprio come il tuo attuale compagno che prima di essere un tronista era stato il corteggiatore e fidanzato di Sophie Codegoni, ma la loro storia durò quanto un gatto in tangenziale.