Lady Diana è stata uccisa? Adesso abbiamo la risposta

Sulla morte di Lady Diana è stato detto di tutto, dall’incidente stradale fino ad arrivare all’omicidio. Finalmente adesso sappiamo la verità

Cosa è successo la sera del 31 agosto 1997? Da quasi 25 anni è una delle domande più ricorrenti nel Regno Unito e non solo. La morte di Diana Spencer ha sconvolto tutto il mondo, anche perché è stato probabilmente il primo evento virale della storia. Verso la fine degli anni ’90, infatti, iniziavano a nascere i tabloid online e il suo decesso ha dato vita ad una serie infinita di tesi, teorie, complotti e cospirazioni.

In quella maledetta notte parigina, la Principessa del Popolo si è schiantata contro un palo mentre era in compagnia del suo compagno, Dody al Fayed. L’unico sopravvissuto all’impatto fu una guardia del corpo della principessa, l’unico ad indossare le cinture di sicurezza. Ma qual è la verità sulla morte di Lady D.? Pare proprio che tra poco il mondo intero potrà scoprire la verità: ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Lady Diana, in arrivo la serie tv sulla sua morte

Secondo quanto riportato in esclusiva dal settimanale statunitense Variety, sarebbe in arrivo una serie televisiva sulla morte di Diana Spencer. La miniserie sarà prodotta dagli inglesi di Headline Pictures, in collaborazione con i francesi di Itineraire Production. L’obiettivo sarebbe quello di ricostruire nel dettaglio tutto ciò che accadde la sera del 31 agosto 1997 a Parigi. Recentemente, anche altre persone hanno rilasciato dichiarazioni su Lady Diana.

La produzione proverà a smentire tutte le fake news sulla morte dell’ex moglie del Principe Carlo, soprattutto quelle legate ad un presunto coinvolgimento dei servizi segreti inglesi. Queste voci furono fortemente alimentate dal padre di Dody al Fayed, il quale parlò di “morte accidentale del figlio”, facendo intendere che Lady Diana fosse stata volutamente assassinata.

Anche Martine Monteil, alla guida delle indagini, ha partecipato alla sceneggiatura. Interverranno diversi testimoni e molte persone vicine a Diana Spencer. La miniserie proverà ad evidenziare anche l’interesse mediatico eccessivo sulla vicenda, spiegando che molte notizie false venissero messe in circolazione proprio per non far scemare l’interessa. Harry e William non si sono ancora espressi sulla messa in onda dello show e non si conoscono ancora le date del debutto televisivo.