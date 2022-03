Test logica e ragionamento: dove si nasconde la refurtiva?

Attraverso questo test di logica e ragionamento potrai verificare la tua capacità di immaginare una situazione e risolvere un enigma

Un ladro ha appena fatto una rapina. La malcapitata è una signora, alla quale il malfattore ha rubato la borsa e adesso è in fuga verso il suo covo. Mentre corre, il malvivente si accorge di avere alle spalle un poliziotto e decide, quindi, di privarsi della borsa, per poi tornare a recuperare il bottino in un secondo momento. In questo modo, qualora fosse stato arrestato, avrebbe potuto dichiarare di essere innocente.

Sul suo tragitto incontra tre punti potenzialmente ideali per nascondere la borsa: un tombino aperto a causa di alcuni lavori in corso, un bidone della spazzatura ed un barbone che dorme ubriaco. Il ladro ha lasciato la borsa in uno di questi tre punti: quale? Per aiutarti abbiamo deciso di darti tre suggerimenti. Ma fai attenzione, soltanto uno ti aiuterà veramente a trovare la borsa, gli altri due sono falsi:

la borsa non si trova nel tombino;

la borsa non si trova nel bidone della spazzatura;

la si trova nel bidone della spazzatura.

Quale sarà l’indizio corretto? Dove si trova la borsa? Prova a ragionare e poi dai una risposta. Ma non perdere troppo tempo, devi immedesimarti nel poliziotto che sta inseguendo il ladro, hai soltanto pochi secondi prima che ti sfugga definitivamente. Quindi, elabora con attenzione tutti i dettagli a tua disposizione e poi rispondi. Mal che vada, qui sotto trovi la soluzione.

La soluzione del test

Soltanto il 40% delle persone che hanno effettuato questo test ha dato la risposta corretta. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica e non è ispirato ad alcuna teoria. Si tratta soltanto di un modo per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, possibilmente regalandogli qualche minuto di relax, al riparo dalla monotonia della routine quotidiana.

Hai indovinato dove si trova la borsa? Partiamo dal suggerimento corretto: per una questione di logica, in questi test è impossibile che l’utente venga messo nelle condizioni di tirare a indovinare. Quindi, l’unico suggerimento plausibile è il numero due, perché ti permette di escludere gli altri due. Se la borsa non si trova nel bidone della spazzatura, considerando che gli altri suggerimenti sono falsi (quindi non è vero che non si trova nel tombino), non può trovarsi nel luogo numero uno, cioè nel tombino.