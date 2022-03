Oroscopo 31 marzo 2022: top Sagittario, totale flop per il Toro

Frase più azzeccata non esiste al momento, è necessario prepararsi ad un periodo di grandi progetti. L’Oroscopo di oggi fornirà delle dritte ai 3 più fortunati e dei consigli per gli sfortunati, ma faremo anche un’analisi delle esperienze vissute, con l’ambizione a fare sempre meglio.

Fare, o più precisamente, dare il meglio di noi stessi non dovrebbe essere una regola da manuale dell’Oroscopo, ma un’aspirazione condivisa da ognuno di noi. Quindi, con la consapevolezza che queste sono delle previsioni da interpretare, ecco l’analisi della fine del mese che stavate aspettando. Ma non solo, perché ci occuperemo di altro. In primis, di interrogare gli astri, ma anche di conoscere qualche anticipazione del periodo in arrivo.

Non fatevi prendere dall’ansia e dalla trepidazione cari segni, perché l’Oroscopo di oggi ha l’obiettivo di mettere le cose in chiaro, senza preoccupazioni. O meglio, al momento opportuno ci occuperemo delle questioni salienti, ma come prima mossa bisogna proprio comprendere a che punto siamo arrivati.

L’anno è iniziato all’insegna della riflessione di gennaio, con la chiarezza di febbraio, e l’azione di marzo, che fino alla fine sta dando i suoi frutti. Il punto è che ancora alcuni hanno un po’ una visione confusa dei propri obiettivi, mentre altri smaniano ma non sanno da dove iniziare.

Il mese di aprile sarà contraddistinto da transiti interessanti, i quali porteranno nuovi pensieri e per giunta a delle soluzioni. L’ottimismo non mancherà, ma bisogna capire che non sempre tutto può andare bene, quindi accettare il fallimento è necessario.

Questo è fondamentale perché solo chi rischia può dire di averci provato. Mettiamo da parte le paure, e agiamo per come si deve. Tranquilli, perché la spontaneità non mancherà, come neanche l’energia per porre in essere le mosse giuste nel momento opportuno.

Ecco come i fortunati vivranno la giornata, e come gli sfortunati reagiranno alle avversità.

Oroscopo: una bella giornata per il Sagittario!

L’ottimista dello Zodiaco è sul podio, e si tratta del Sagittario, al quale fa seguito il Leone e i Gemelli. Apriamo le previsioni con tre segni diversi tra loro, ma simili per l’intensità con la quale si impegnano per raggiungere i loro obiettivi. Rispettivamente tre Case Celesti di fuoco, ancora fuoco, e poi aria, ecco come vi metterete in gioco con l’aria di Primavera in circolo. Se sei del Capricorno sei il prossimo e dovresti analizzare meglio il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Sagittario, buone nuove per il mondo del lavoro. Sono in atto delle novità, che sinceramente ti scombussolano un po’. La nomea di ottimista e sognatore è veritiera, ma sappiamo anche che hai bisogno dei tuoi tempi. Non avere paura, e stai accanto a chi ti ama, l’amore è un punto di riferimento al momento. Consigli: non perderti in sciocche insicurezze, sei forte e lo sai.

Passiamo al Re dello Zodiaco, il fiero Leone. Sei stato giù di tono per ora, ma adesso sei pronto per partire alla ribalta, specialmente al lavoro. Ti conviene non perdere delle opportunità, il cambiamento va bene, ma accoglilo con il giusto impeto. In amore tutto va per come deve andare. Consigli: sprizzi energia da tutti i pori, condividila con chi ti sta accanto, potresti sollevare l’umore di qualcuno.

Che dire dei Gemelli? Siete lunatici, è vero, ma la vostra brillantezza d’ingegno è invidiata da tutti. Perché allora non vi applicate sempre con questo approccio nelle cose? Un po’ capricciosi in amore, ricordate che i sentimenti vi rendono vivi. Consigli: al lavoro mantenete alta l’attenzione, senza procrastinare inutilmente tutto quello che si può fare all’istante.

Torniamo sugli stessi errori, caro Toro!

Non possiamo parlare bene del caro amico Toro, stessa cosa per Cancro e Scorpione. Rispettivamente tre segni d’acqua, ancora acqua e terra, dove avete messo la testa in questo periodo? Siete molto confusi, ma con qualche consiglio potrete tornare sulla retta via. Se sei dei Pesci sei il prossimo e hai necessità di analizzare meglio il tuo quadro astrologico personale.

Iniziamo dal Cancro, sensibile e incompreso, non ti senti molto sicuro di te ultimamente. Sarà che qualcosa ha sconvolto i tuoi piani, oppure semplicemente quello che avevi prospettato andasse bene si è rivelato un flop? Che si tratti di amore o lavoro, se hai necessità di cambiare fallo, finché sei in tempo. Consigli: passa del tempo con qualcuno che sappia ascoltarti, hai bisogno di sfogarti.

Passiamo allo Scorpione, deciso e intraprendente, sei davvero giù di tono. In amore vorresti più comprensione, o semplicemente un po’ di pace, mentre al lavoro che nessuno ti disturbi. Cerca di mantenere la calma, arriveranno grandi notizie per chi sa aspettare. Consigli: non dimenticare le tue emozioni, i doveri sono importanti, ma anche la tua persona.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Toro, deciso e concreto, meriti una strigliata. Quante volte ti è stato detto di essere più flessibile, specialmente con i cambiamenti? Amore e lavoro generano dello stress di recente, e tu non puoi colpevolizzarti se non tutto va come era stato prestabilito, si sbaglia, e anche i tuoi principi possono. Consigli: fai un piccolo passo indietro, e rivaluta ciò che è necessario per stare bene con te stesso.