Lulù Selassiè sta poco bene e la sorella Clarissa lo annuncia su Instagram: lei fa una dedica al fidanzato Manuel e Bortuzzo risponde così.

L’assenza di Lulù Selassiè dai social ha scatenato la preoccupazione dei fan che, sui social, hanno cominciato a chiedere notizie sulla “fatina” del Grande Fratello Vip 6. A rispondere ai fan di Lulù è stata la sorella Clarissa con un post pubblicato tra le storie di Instagram. Le parole di Clarissa hanno scatenato ulteriormente la preoccupazioni dei fan della fidanzata di Manuel Bortuzzo che ha così deciso di intervenire su Instagram per tranquillizzare tutti.

Per rassicurare tutti, Lulù ha scelto di pubblicare tra le storie di Instagram una foto di coppia facendo una dedica al fidanzato Manuel che ha prontamente risposto.

Lulù Selassiè sta male? Lei rassicura tutti con una dedica a Manuel Bortuzzo e lui replica così

Dopo un viaggio di lavoro fatto a Napoli con la sorella Jessica, Lulù Selassiè che è stata ospite dell’Isola Party insieme a Manuel Bortuzzo, anche se a distanza, aveva annunciato il suo ritorno a Roma ieri con una storia su Instagram. Poi il silenzio e la preoccupazione dei fan che ha spinto Clarissa a svelare il motivo dell’assenza di Lulù sui social.

“Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei. Perdonateci per l’essere poco attivi, non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera e stasera Club House con Samu. Vi amo, grazie di tutto”, ha scritto Clarissa.

Dopo il post di Clarissa, su Twitter, i fan di Lulù hanno cominciato a preoccuparsi per le sue condizioni, ma a rassicurare tutti è stata la stessa Lulù a cui è bastato pubblicare una foto con una dedica speciale al fidanzato Manuel Bortuzzo di cui è sempre più innamorata.

“Amore mio, il mio mondo intero”, ha scritto Lulù pubblicando la foto che vedete qui in alto e che contiene uno dei momenti più dolci vissuti dalla giovane coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Di fronte alla dedica della fidanzata, Manuel non ha aspettato oltre e, ripubblicando la stessa foto tra le storie del suo profilo Instagram, ha scritto: “Sempre al tuo fianco”.