Dopo Uomini e donne, la coppia svela tutto: i dettagli intimi

Intervistati dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, la coppia ha parlato del loro “incastro perfetto”, sotto tutti i punti di vista

Non tutte le coppie che nascono a “Uomini e Donne” vanno a farsi benedire. Per fortuna alcune di queste fioriscono in una storia che procede bene e che ha sviluppi importanti. Non solo litigi e “attacchi” reciproci, quindi, ma anche storie liete con amori che possono vantare un’importante intesa. E’ il caso di Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini, che si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi e che non si sono più lasciati. I due sembrano essere perdutamente innamorati l’uno dell’altro.

Una storia intensa che spiega come un rapporto nato nell’ambito di una trasmissione televisiva possa essere importante. I due hanno parlato della loro relazione in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, nel quale sono anche entrati nei “dettagli” della loro intesa fisica, e non solo caratteriale. Intanto l’ex cavaliere ha spiegato di essersi trasferito definitivamente a Roma per stare più vicino alla sua compagna.

Uomini e Donne, la coppia è solidissima e rivela dettagli intimi

Ma ovviamente non finisce qui. Lei ha spiegato: “E’ un toscano, un artista e uno showman. Non è facile averlo in casa“, ha ammesso l’ex tronista. “Però insieme stiamo bene ed è un continuo ridere. Viviamo l’amore con fiducia gioia e rispetto”. Insomma, un incastro perfetto, come spiega il buon Massimiliano.

“Si è risvegliato tutto, abbiamo trovato una corrispondenza perfetta. Fisicamente, sessualmente. Siamo tornati bambini. Non mi aspettavo che avrei potuto trovare l’amore così in fretta all’interno del programma”. Insomma, una lieta sorpresa reciproca, e si parla addirittura di matrimonio. “Lo abbiamo già fatto entrambi, quindi non sarà niente di tradizionale”.

