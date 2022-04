La scelta di Uomini e Donne ha fatto molto discutere: arriva la clamorosa “mazzata”

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi. Nel Trono Classico, una ragazza o un uomo si siedono sul trono come tronisti e decidono con chi fare le esterne con i corteggiatori che scendono.

La conclusione del percorso viene fatta attraverso la scelta della persona sul trono e se riceve un sì il tutto finisce sotto una romantica pioggia di petali di rosa.

Una scelta di Uomini e Donne ha fatto molto discutere sia dentro che fuori lo studio di Cinecittà. Per la corteggiatrice arriva la clamorosa mazzata, ma scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto

Dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne, arriva la clamorosa mazzata per Federica

Matteo Ranieri, ex scelta di Sophie Codegoni e adesso tronista nel format, ha fatto la sua scelta in questa settimana.

Il ragazzo ligure ha deciso di uscire dal programma in compagnia di Valeria Cardone, corteggiatrice scesa solo un mese fa.

L’altra scelta possibile era Federica Aversano che si trova a Uomini e Donne da più tempo rispetto all’altra ragazza.

Il tronista è rimasto subito folgorato da Valeria ed è riuscita a mettere in dubbio Federica fino a farsi scegliere.

Quando è avvenuta la scelta con un colpo di scena, la Aversano è rimasta di stucco. Si è sentita presa in giro da Matteo che l’aveva richiamata in programma quando lei aveva deciso di andarsene. Federica torna nel parterre femminile speranzosa di essere la scelta e la mancata conferma l’ha fatta andare giù.

Il comportamento della corteggiatrice non è piaciuto molto sia dentro che fuori Uomini e Donne. Alcune persone del Trono Over sono rimaste sbigottite dalla reazione di Federica e tra queste troviamo anche Ida Platano che aveva già capito che Valeria sarebbe stata la scelta, perché aveva notato tanta complicità nella coppia.

La dama rivela cosa pensa di quanto è accaduto al magazine del programma. “Mi aspettavo scegliesse Valeria, lo avevo capito. Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire” commenta Ida.

“Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei” lancia la clamorosa mazzata la Platano e continua: “Credo che non abbia mai fatto capire fino in fondo se questo interesse fosse così forte […] Non mi è piaciuto neanche il suo criticarlo per la sensibilità: se ti piace una persona, almeno all’inizio, non dovresti nemmeno vederli i lati che non ti piacciono”.

Mentre un volto di Uomini e Donne dice di no al GF Vip e decide di diventare medico, anche Gemma Galgani la pensa uguale alla sua amica Ida.

Capisce la delusione di Federica, ma non apprezza il suo comportamento brusco con Ranieri. Hanno passato dei bei momenti insieme e ora non è giusto infangarlo ingiustamente.

“Dall’ultima esterna ho dedotto che c’era tanta empatia, trasporto, cose che non avevo visto nelle esterne con Federica. Matteo ha seguito il sentiero del suo cuore” commenta Gemma e aggiunge: “Quel bacio della seconda esterna ha fatto cambiare tutto“.

Inizialmente la dama pensava che il tronista avrebbe scelto proprio l’Aversano, ma da quel contatto fisico tutto è cambiato.

“Matteo è un ragazzo dal cuore d’oro, sono felice per lui e per Valeria che ha trovato una persona speciale” confida la Galgani.

Alessandro Rausa, cavaliere del Trono Over e confidente di Matteo, commenta in modo brusco l’atteggiamento di Federica. Secondo lui, la reazione della corteggiatrice è stata “inutile” e ha solamente rovinato un così bel momento.

Insomma, non l’hanno toccata piano. Federica Aversano riceve la clamorosa mazzata dopo la scelta di Matteo Ranieri. La corteggiatrice è stata ferita e ha attaccato. Un comportamento sbagliato, ma giusto per una delusione d’amore. Sono sicura che a mente fredda non si sarebbe comportata così