Test: scegli una casa e scopri come vivi le tue emozioni

Scegli una casa e scopri come vivi e come affronti le emozioni con questo semplice test

Quanto è bello sognare e immaginare la nostra casa dei sogni. C’è chi si focalizza più sulla struttura e la facciata di questo edificio e chi invece è già avanti e sogna il suo salotto dei desideri.

Ci immaginiamo un posto fatto ad hoc per noi che sia ospitale e accogliente.

Forse non tutti sanno che l’aspetto esterno della casa, come gli infissi e le finestre, è associato simbolicamente a come ci aspettiamo che sia il nostro futuro, ma non solo.

Secondo la psicologia, la nostra casa dei sogni rappresenta anche come vediamo i nostri cari e come affrontiamo le nostre emozioni.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della casa. Scegli quella più adatta a te e scopriti in nostra compagnia.

Andiamo a valutare tutte le opzioni!

Test della casa: scegli quella che più ti piace e scopri chi sei veramente

In questo test ti mettiamo di fronte a cinque tipologie di casa. Scegli quella adatta a te dove vorresti costruire una famiglia e il tuo futuro. Leggi poi la risposta corrispondente al numero scelto e scopri chi sei.

Se ti piace sognare giocando con l’arredamento, prova anche il test del salotto.

Iniziamo a conoscerci

1) Uno

Sei una persona responsabile che ama avere un ruolo alquanto importante. Il tuo carattere è anche onesto e premuroso verso gli altri.

L’emozione che ti domina è l’empatia. Quando qualcuno ti racconta un problema, riesci ad immedesimarti da subito. Ciò ti porta, però, a sovraccaricarti di difficoltà altrui che talvolta ti mandano in tilt e ti causano tanta ansia.

Ti consigliamo di lasciare che le cose vadano come devono andare. Presentatevi con il vostro miglior sorriso e tutto andrà per il verso giusto.

2) Due

Sei una persona sincera e molto paziente. Ricerchi l’armonia tra il tuo mondo interno e quello esterno.

Non ami le difficoltà e tendi a scappare di fronte ad esse. Odi le discussioni e per questo vi mantenete sempre piuttosto calmi.

Vivi tutto con tranquillità, ma ricordati che se non ti apri a nuove esperienze, non imparerai tanto dalla vita e soprattutto non ti conoscerai mai a pieno.

Non fuggire dai problemi, ma affrontali. Se continuerai a far finta di niente, queste difficoltà diverranno enormi e porteranno ad altre cattive conseguenze.

3) Tre

La tua scelta ci rivela che sei una persona sensibile. Affronti tutte le tue emozioni e ami rivivere il tuo passato attraverso di esse.

Vivi ogni esperienza a cuore aperto per poter sperimentare sensazioni sempre più forti.

Ciò ti porta ad essere alquanto emotivo, ma è il tuo bello. Anche se nei momenti più difficili, tendi a farti travolgere dalle emozioni di dolore, quando c’è da ridere, vivi tutto con grande allegria.

Cerca di trovare un punto di equilibrio con i tuoi sentimenti.

4) Quattro

Tu sei una persona divertente che è sempre pronta per partire per una nuova avventura. Odi il solito tran tran e cerchi di scappare dalla routine con lo sport, viaggiando o provando nuove esperienze.

Prova anche il test del cerchio.

Sei un po’ impulsivo e non sai dire di no. Delle volte, proprio per questo tuo modo di essere, tendi ad essere un irresponsabile.

Va bene andare all’avventura, ma mantieni il buon senso e non scappare dalle responsabilità del tuo presente.

Vivi giorno per giorno e non sognare troppo sul futuro. Tenderai a posticipare molto meno e ti godrai le nuove esperienza senza l’ansia delle cose che dovrai recuperare quando tornerai.

5) Cinque

Se questa è la tua scelta allora sei una persona con una buona autostima. Ami il tuo lavoro e fai di tutto per raggiungere i tuoi obbiettivi.

Ti piacciono le sfide e la competizione è il tuo pane quotidiano. Esigi molto da te stesso e potresti anche barare piuttosto di vincere.

Controlla, però, le tue emozioni e impara a perdere. Non si può sempre essere il migliore, devi riuscire ad ammetterlo a te stesso.

Prendi la vita con più tranquillità e cerca di lavorare un po’ meno. Finirai solo per essere stressato e teso come una corda di violino.

Comprati un’agenda, organizza i tuoi impegni e lasciati del tempo libero per stare con i tuoi amici e la tua famiglia