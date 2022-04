L’inedita confessione di Alessandra Mastronardi: racconto struggente

Conoscere aspetti inediti della vita privata dei personaggi del mondo dello spettacolo, è una sorpresa. Alessandra Mastronardi è un’attrice amata, ma nonostante il successo e la notorietà, si tratta di una persona in carne ed ossa che ha sofferto terribilmente un dolore profondo.

Passano gli anni, ma certi volti sono un’icona indimenticabile. Stiamo parlando di Alessandra Mastronardi un’attrice apprezzata dal pubblico per le sue interpretazioni, e l’inconfondibile eleganza che la contraddistingue. Sin dai tempi de I Cesaroni ha conquistato i fan con la sua bravura. Un talento che è arrivato fino alla scena internazionale, ma la donna è molto di più. Dietro la fama, si nasconde un passato difficile, specialmente da raccontare. Ecco la confessione che mai nessuno si sarebbe aspettato e che insegna un’importante lezione.

Alessandra Mastronardi è un’attrice di fama internazionale. Inizia giovanissima a recitare, il primo lavoro risale al 1998 nella miniserie televisiva Amico Mio 2, per poi continuare in Un Prete tra noi due e Lui e Lei 2 l’anno successivo. Da qui, viene notata per la sua bravura e bellezza. Infatti, continua sia in televisione in serie conosciutissime come Un medico in famiglia, ma è il cinema la sua passione.

Recita nel film Il manoscritto di Van Hecken, e continua la sua strada per il successo che ottiene con un ruolo semplice ma iconico che le regala grande notorietà al pubblico a casa, I Cesaroni nel 2006.

Da lì, la vediamo in To Rome with Love, film del regista di fama mondiale Woody Allen, e ancora nella serie internazionale I Medici.

Così, passa il tempo, ma la sua bravura e fama non diminuiscono, nonostante il dolore vissuto. Infatti, ha finalmente l’occasione per mettersi a nudo e raccontare la verità di quello che le è accaduto, un fantasma del lontano passato che ritorna.

Alessandra Mastronardi racconta la verità sul suo passato

Ognuno ha una storia, anche i personaggi del mondo dello spettacolo soffrono ed hanno affrontato delle avversità. Persino l’ex di Amici ha di recente raccontato il dramma vissuto, dimostrando ancora una volta che nessuno va mai giudicato, e che i pregiudizi non rappresentano mai una persona. Quindi, sia che si tratti di un talent o di cinema, chiunque potrebbe aver vissuto delle gravi difficoltà, e oggi Alessandra Mastronardi ci racconta qual è stato il suo più grande dolore.

Difficile da credere, ma anche una star come lei ha vissuto una fase della vita nella quale si è sentita più che incompresa, isolata. Tutto era dato dal lavoro che faceva, il quale la portava lontano da un’esistenza comune da adolescente, o comunque dai suoi coetanei. E’ stata proprio la fama uno dei tasti dolenti che le hanno portato sofferenza.

La recitazione, il suo più grande amore, è stato motivo di atti di bullismo fatti nei suoi confronti. E’ assurdo da credere, ma è proprio vero. A causa del suo successo televisivo e per il fatto che già lavorava nel mondo dello spettacolo, i suoi compagni non la accettavano, e compivano gesti spiacevoli nei suoi confronti come nasconderle il telefono.

I genitori sono stati la più grande fonte di sostegno, sia nel mondo del lavoro, che nella situazione di disagio vissuta. Ai tempi si parlava poco di bullismo, infatti per lei risulta importante parlarne, per dimostrare quanto adesso la situazione sia cambiata, ma che al tempo stesso bisogna sensibilizzare sulla tematica.

Inoltre, si lascia andare anche a dei dettagli vissuti sul set, parlando dei colleghi di fama internazionale, afferma:

“Woody Allen in To Rome With Love era di poche parole ma affilate come un bisturi. Cambiò direzione a una scena di cui non era convinto dandomi un bicchiere in mano, fingendomi ubriaca prese un’altra piega. Lo spot con George Clooney, beh lui chiamava tutti per nome, fino all’ultimo arrivato, ed è un segno di rispetto. Lo stesso che ha avuto Pattinson in Life, era sempre sul set, anche nelle scene che non lo riguardavano.”

Insomma, ha avuto e sta vivendo una carriera invidiabile, e forse è stata la troppa invidia nei suoi confronti a giocarle un bruttissimo colpo. Il bullismo l’ha segnata, ma l’ha lasciato alle spalle, perché continua a recitare come l’ultimo lavoro di successo su Carla Fracci, una storia imperdibile.

Quindi, nonostante il dolore, è stata più forte dei bulli che l’hanno tartassata e ostacolata, e il suo racconto dimostra quanto può essere importante lottare e fare affidamento sull’amore.