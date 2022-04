Il dramma dell’ex di Amici: la toccante confessione colpisce tutti

Il mondo dello spettacolo è ricco di imprevisti, anche per l’ex star di Amici di Maria De Filippi, ha vissuto un dramma terribile. Così, non perde tempo e si lascia andare ad una confessione toccante, la quale è stata ascoltata dal grande pubblico ormai affezionato all’artista.

Non ci sono pregiudizi quando si parla di dolori. Il dramma dell’ex concorrente di Amici è una storia che merita di essere condivisa e raccontata, ma con la giusta sensibilità. Questo perché dietro i personaggi delle tv c’è un mondo, fatto di persone in carne ed ossa, e solo pochi si rendono conto di ciò. Abbiamo bisogno di testimonianze come quella di oggi, perché incredibilmente triste, ma dannatamente veritiera. Cadono le maschere, e vengono a galla i sentimenti nudi e crudi.

Raccontare le storie degli altri non è soltanto riportare dei fatti degli eventi, ma si tratta di prendere in considerazione la vita, quella vera. Perché dietro la fama e il successo di un programma come Amici, ci sono eventi che condizionano i protagonisti, come il dramma dell’ex talento.

E’ vero che in certi casi sono dei privilegiati, e molti come il protagonista di oggi, decidono di sfruttare al massimo questa possibilità. Come? Raccontando alcuni lati inediti delle loro vite, per dimostrare che non è oro tutto ciò che luccica.

Noi abbiamo qui la confessione inedita, sul suo rapporto attuale con il mondo del lavoro, e con la sua fiamma. Queste affermazioni non se le sarebbe mai aspettate nessuno, perché ci sono tanti sorrisi che ingannano.

Ex Amici: la confessione del dramma che spiazza

Tra i drammi non possiamo dimenticare uno dei più recenti, si tratta delle minacce di morte subite da un concorrente di Amici, la verità ha sconvolto i fan del programma che mai si sarebbero aspettati un odio del genere. Invece, dietro l’arte e la passione dei giovani talenti, si nasconde molto altro. In primis, la vita privata, come quella del ballerino protagonista della notizia di oggi, è assurdo sapere che dietro la sua energia, si attanaglia una tristezza del genere.

La notizia ha dell’incredibile, chi l’avrebbe mai detto che il giovane in questione è proprio Andreas Muller? Chi non vorrebbe essere come lui? Invece, anche dietro tanto talento e successo, c’è un giovane di 26 anni che combatte con i propri traumi e debolezze.

Ogni tanto, anche a lui tocca avere a che fare con i fantasmi del passato. La prima questione che lo preoccupa è un problema al menisco. Si sarebbe dovuto operare già a dicembre 2021, ma al momento non è ancora stato possibile, anche perché è lui stesso che rivela che adesso stare fermo sarebbe un durissimo colpo.

La questione è data dal fatto che sente la sua vita in una fase di down, perché secondo la sua visione, l’esistenza di ognuno è fatta di alti e bassi. Come una curva che continua il suo percorso ed è in balia degli eventi.

La condizione di malessere è poi accentuata da dei disagi amorosi. Come ben sappiamo, la sua dolce metà è Veronica Peparini, sorella del celebre Direttore Artistico Giuliano Peparini, ed ex moglie di un altro ballerino di Amici, Fabrizio Prolli.

All’inizio ostacolati ingiustamente per la differenza d’età, hanno sempre dimostrato grande rispetto per la loro relazione e per la situazione nella quale vivono. Infatti, ci sono anche dei bambini, i quali nonostante la separazione con il papà, hanno vissuto bene l’incontro con il fidanzato della mamma. Anche perché si adorano e lo dimostrano spesso in video divertenti.

Il punto è che per avere tanto, bisogna sudare tanto, quindi non è così facile fare andare sempre tutto bene. Perché la vita, quella vera e non quella condivisa sui social, è fatta di problemi, incomprensioni e litigi, e con le sue parole vuole dimostrare questo, afferma:

“Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. La vita per tutti è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù. Se sono depresso? Ti dirò, sì.

Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione.”

Insomma, si tratta di una confessione che arriva come una doccia gelata, chi se la sarebbe mai aspettata? Anche un altro ex concorrente di Amici rivela un dramma personale toccante, evidenziando ancora quanta complessità e fragilità ci sia tra i giovani.

Parlare di depressione e problematiche concrete è un atto di coraggio verso il pubblico e i fan, ma soprattutto verso sé stessi.