Test: cosa vedi per primo? Scopri la tua vera personalità

La diversa sensibilità può spiegare perché le persone hanno personalità differenti. È ciò che vogliamo scoprire grazie a questo test

Molto spesso può capitare che, guardando la stessa immagine, due persone percepiscano dettagli diversi. In base ai dettagli che cogliamo guardando un’immagine astratta è possibile spiegare alcune sfumature del nostro carattere che, forse, nemmeno conosciamo. Spesso prendiamo determinate decisioni proprio in base alla nostra personalità.

E non siamo tutti uguali, ecco perché è possibile che, guardando l’immagine di questo test, tu possa cogliere un dettaglio diverso rispetto a quello che vedrà un’altra persona. Guarda con attenzione l’immagine in alto: cosa vedi per primo? Qual è il dettaglio che ha attirato la tua attenzione? Ti diamo un piccolo aiuto, in questa immagine ci sono due dettagli: un coniglio ed un cono gelato.

Questo test non ha alcuna rilevanza scientifica e non si basa su nessuna tesi o teoria. Si tratta soltanto di un modo per far passare alle nostre lettrici e ai nostri lettori qualche minuto di leggerezza e di distrazione. Inoltre, un test del genere può tenerti sveglio e ti permetterà di affrontare il resto della giornata al meglio. Adesso sei pronto per iniziare il test, fai la tua scelta e poi scorri il testo alla ricerca delle soluzioni. Ogni immagine che vedrai è abbinata ad un profilo. Scopri qual è il tuo.

Le soluzioni del test

I test di personalità ti consentono di scoprire dei dettagli nascosti del tuo carattere. Le due immagini nascoste erano un coniglio ed un cono gelato. Ecco i due profili abbinati a queste immagini: