Uomini e Donne puntata 1/4/22, due di picche in studio: lei lo rifiuta davanti a tutti

Uomini e Donne ha mandato in onda il due di picche del cavaliere. L’ex corteggiatrice lo ha rifiutato davanti a tutti.

Uomini e Donne per l’ultimo appuntamento di questa settimana ha servito veri e propri colpi di scena, concludendo il tutto nel migliore dei modi.

Si inizia come al solito come Gemma Galgani. La dama stava proseguendo la sua conoscenza con il Professor Franco, ma le cose non sono andate come sperato. Lui le ha confidato al telefono di aver compreso che tra loro non può nascere nulla se non un rapporto di amicizia e lei non ha affatto reagito bene.

La dama ha deciso di ascoltare il suo cuore e di prendere un treno per raggiungerlo e poterne parlare da vicino. Il cavaliere però non vuole saperne nulla di lei e quando arriva in stazione, non si presenta all’incontro affermando di non voler abbandonare la sua casa e le sue comodità.

Gemma Galgani scoppia in lacrime e in studio gli opinionisti accusano Franco di essere un cafone e lui ribatte affermando che loro sono soltanto degli ignoranti, ma la puntata non finisce di certo qui.

Due di picche per Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne: Federica Aversano dice no

Dopo la delusione di Gemma Galgani in studio, si passa ad Alessandro Vicinanza. L’ex di Ida Platano fa chiamare in studio Federica Aversano e le chiede se è disposto a conoscerlo perchè è sempre stato molto attratto da lei.

L’ex corteggiatrice rifiuta e gli da un due di picche a Uomini e Donne, in quanto è ancora scottata dal rifiuto di Matteo Ranieri, che dopo la scelta ha stupito tutti, e lui incassa in colpo.

Gianni Sperti ed Ida Platano intervengono contro Alessandro Vicinanza, affermando che lui ha sempre avuto una certa attrazione per l’ex corteggiatrice e per questo motivo l’avrebbe sempre presa in giro. Il cavaliere nega, affermando di averla trovata sempre una bella ragazza ma non per questo ha giocato con i sentimenti della dama, ma lei è convinta dell’esatto contrario e Maria De Filippi comprende il suo pensiero in questa circostanza.