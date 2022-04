Isola dei Famosi daytime 01/04/22, dinamiche sconvolte: il gioco cambia da ora

All’Isola dei Famosi di Ilary Blasi le dinamiche sono pronte ad essere stravolte dopo soltanto pochi giorni dall’inizio di questa edizione e a scatenare il tutto è stata una nuova coppia di naufraghi molto attesa dal pubblico del piccolo schermo degli italiani.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime.

Ancora una volta ad intrattenere i telespettatori ci pensa l’inviato di quest’edizione, Alvin, che è pronto ad aggiornarli in merito agli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonisti i naufraghi nelle scorse ore, in quanto c’è stata la seconda, ed ultima, diretta di questa settimana.

Il tutto inizia con uno sfogo di Carmen Di Pietro contro gli altri concorrenti. Quest’ultimi ritengono che la convivenza con lei sia davvero impossibile e lo dimostrano anche le nomination, considerando che il suo nome è spuntato fuori 3 volte su 4, ma il pubblico del piccolo schermo l’ha sempre premiata, volendola fortemente all’interno del programma.

Ma non solo Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, a rompere le dinamiche ci ha pensato anche una nuova coppia di concorrenti che sicuramente non passeranno inosservati durante il corso di queste settimane.

I Tavassi sbarcano all’Isola dei Famosi: la coppia è pronta a sconvolgere tutto

Guendalina ed Edoardo Tavassi sono pronti a sconvolgere le dinamiche tra i concorrenti all’Isola dei Famosi, che sono un po’ tesi a causa della mancata sorpresa.

Almeno per il momento però sono stati accolti di buon grado, ma il pubblico del piccolo schermo degli italiani ha alte aspettative su di loro e l’ex gieffina poco prima del suo ingresso ha confidato che non crederà di andare d’accordo con Floriana Secondi. Almeno per il momento il rischio di incontrarsi non c’è, considerando che la naufraga si trova su un’altra Isola ma siamo sicuri che gli autori troveranno il modo di farle incontrare per dare vita a nuove dinamiche.

Guendalina ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi sono pronti a dare il meglio di sé. Lei avventuriera, mentre lui invece è pronto anche a trovare l’amore della sua vita durante il corso dell’esperienza in Honduras.