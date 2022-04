Noi anticipazioni: Claudio al bivio, scelta complicata per Cate

Stasera prima serata su Rai 1, quinto appuntamento con la fiction Noi. Arrivano le anticipazioni e trama della quinta puntata, divisa in due episodi

Arriva un’altra domenica e la serata di Rai 1 sarà allietata da una fiction di grande successo. Si tratta di un format tratto da una serie estera, e si chiama “Noi”. Protagonista Lino Guanciale e un cast di giovani attori molto bravi. Questa sera alle 21.20 andrà in onda il quinto appuntamento con la serie, che sta entrando nel vivo. Queste le anticipazioni sulla trama, sulla storia e su quello che accadrà nei due episodi che andranno in onda tra poche ore.

Come sempre, la storia si sviluppa tra passato e presente: si comincia con il 1984, quando Pietro e Rebecca sembrano essere innamoratissimi. La loro gravidanza va avanti normalmente, e per il compleanno del marito lei è triste perché non potrà dedicargli le consuete attenzioni. Eppure arriverà la notizia che il giorno del suo parto sarà proprio quello del compleanno del marito.

Noi, le anticipazioni della quinta puntata tra presente e futuro

Insomma, alla fine altro che festa: si tratta di un regalo unico e irripetibile. Si torna poi nel presente, quando Daniele si trova a fare i conti con un collega un po’ complicato da gestire. In più ci sono i problemi di salute di Mimmo, che non vuole più prendere i medicinali. Un problema di pone anche per Cate, che è obesa e deve decidere come fare per guarire. Il dubbio riguarda se fare o no il bypass gastrico.

Intanto Claudio è sempre più tormentato dal dilemma amoroso, se scegliere Ludovica o Chiara. Ma forse alla fine potrebbe fare una scelta diversa. Si va anche nel 200, quando i gemelli sono cresciuti. Rebecca è diventata una cantante, e ha poco tempo per la famiglia e gli amici. Tuttavia l’amore è ancora presente nella sua vita, e suo marito Pietro continua a sorprenderla.