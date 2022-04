Rompicapo rapido: trova le sei parole nascoste, hai 30 secondi!

By

Bentornati con il consueto appuntamento del rompicapo di Instanews. Oggi avremo a che fare con un gioco rapido e indolore, o meglio lo sarà se sarai in grado di risolverlo in pochissimo tempo. Trova le sei parole nascoste, vedrai che è un gioco da ragazzi.

E’ chiaro che la sfida si fa ardua dal momento in cui si pongono delle limitazioni. Nel rompicapo delle parole la difficoltà sta proprio nel riuscire a trovare la risposta corretta e a vincere la sfida in soli 30 secondi! Non è impossibile, ma il gioco si fa duro quando i duri iniziano a combattere, quindi che aspetti? La soluzione la troverai alla fine dell’articolo, ma sappi che se avrai sbirciato prima dello scadere del tempo e senza aver trovato da solo la risposta corretta, avrò vinto io!

Innanzitutto, è bene capire di cosa tratta la consegna del rompicapo delle parole. Cosa bisogna fare? Per prima cosa, devi osservare con attenzione la foto qui condivisa, e andare a studiare ogni singolo dettaglio. L’obiettivo è quello di trovare le sei parole che sono nascoste qua e là nell’immagine.

Allora, ti sei già messo sotto, oppure stai già rinunciando alla sfida? Risolvere dei test e giochini in modo rapido, ti rende più reattivo e veloce nelle problematiche di tutti i giorni.

Se non ci credi, prova a fare qualche rompicapo, e poi mi saprai dire se ho torto o ragione.

Rompicapo rapido: ecco le sei parole, la soluzione è qui

Se hai osservato con attenzione l’immagine, di sicuro avrai trovato delle anomalie nel riquadro qui sopra. Perché in alcuni dettagli le linee si perdono e realizzano le parole che stai cercando. Allora, sei riuscito a trovarle tutte? Sono sei, e se te ne sei persa qualcuna, te la indico io.

Nei cerchietti rossi ritroviamo i seguenti termini: novel, book, store, read, words e pages.

Sono tutti termini in inglese, quindi era ancora più semplice trovarli! Il tuo cervello avrebbe riscontrato subito che qualcosa nel disegno è apparso diversamente, specialmente se le parole in questione sono state scritte in un’altra lingua.

Si conclude anche questa sfida, che come sempre ho vinto io! Ci vediamo al prossimo rompicapo, nel frattempo allenati.