Rompicapo investigativo: di chi è l’orologio? Usa l’astuzia!

Non ci sono scuse, devi assolutamente risolvere il rompicapo dell’orologio. Ti piace il mistero, ma soprattutto vuoi metterti in gioco? Sfrutta gli indizi e le abilità che possiedi, vedrai che non te ne pentirai. Alla fine dell’articolo troverai come sempre la risposta, ma se guardi prima dello scadere dei trenta secondi, sappi che l’avrò vinta io.

Tenere la mente attiva con i rompicapo è un ottimo modo per ammazzare il tempo, ma anche per migliorare le proprie abilità. Essere dei vincenti è possibile, ma per farlo dovrai sicuramente aprire bene gli occhi, e non solo. Mantenere alta l’attenzione quando sta per scadere il tempo non è facile, ma osserva bene la scena e scopri di chi è l’orologio. Allora, ci sei già arrivato oppure sei in alto mare?

Eccoci nel vivo della vicenda, cos’è successo? Nel rompicapo dell’orologio, abbiamo a che fare con tre soggetti che stanno facendo un viaggio in una lussuosa nave da crociera. Durante il viaggio, un cameriere si accorge che nella sala del ristorante c’è questo oggetto, ed essendo loro gli unici presenti al momento, chiede di chi sia.

Il primo risponde che è il suo, dato che ha l’abbronzatura sul braccio.

La seconda chiede se si è guastato.

La terza afferma che le è caduto all’ingresso.

Tra questi tre soggetti, sapresti indicarmi di chi è l’oggetto in questione? Sta passando il tempo, i secondi stanno per determinare la fine della sfida. Se scorri, ti dico io chi è stato!

Rompicapo investigativo: ecco di chi è l’orologio!

Nel nostro sito troverai pane per i tuoi denti se ti piacciono i rompicapo, ne abbiamo di tutte le tipologie e tematiche. Perché non provi il rompicapo grafico-matematico e trovi il numero mancante? E' una sfida da cogliere al volo, specialmente se ti piace la matematica, e se sei in compagnia puoi somministrarla ai tuoi amici. Così, siamo giunti al termine della sfida di oggi. Ecco la soluzione all'enigma investigativo del giorno.

Dunque, siamo giunti alla fine della sfida. La risposta corretta: è la B! La ragazza che chiede se l’orologio è ancora intatto, è la reale proprietaria dell’oggetti perduto. Vuoi sapere il perché? Innanzitutto, sappi che per risolvere questo rompicapo non ti sarebbero servite chissà quali doti, ma spirito d’osservazione e un po’ di buon senso. Andiamo per ordine e spieghiamo uno a uno perché l’orologio è della ragazza.

Nel primo caso, se osserviamo bene la foto, il ragazzo dice di avere il segno dell’oggetto in questione. Ma se ingrandiamo la foto con lo zoom vediamo che in realtà, il segno è troppo piccolo per essere quello di un orologio.

Nel terzo caso, la ragazza sa addirittura dove le è caduto, allora perché non è lei stessa a raccoglierlo, visto che si era accorta del fatto?

Infine, nel secondo caso, abbiamo la proprietaria che conoscendo la delicatezza dell’oggetto, se non fosse stato il suo non avrebbe potuto saperlo, chiede se non si sia rotto. Quindi, è di sicuro il suo!

Allora, ci eri arrivato da solo?

Ho vinto anche questa volta, ma non preoccuparti hai tutto il tempo per allenarti. Ci vediamo al prossimo rompicapo.