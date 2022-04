Anticipazioni Amici 21: un grande assente e una doppia eliminazione choc

Anticipazioni Serale Amici 2022 terza puntata: eliminati, scontri diretti, c’è una clamorosa sorpresa che farà discutere il pubblico

Arriva un altro sabato, e già sale l’attesa per l’immancabile appuntamento con il “serale” di Amici. A dirla tutta, la serata è già stata registrata perché le puntate non vanno in diretta. Tutto deciso e sancito, quindi, ma ovviamente le informazioni che emergono sono col contagocce. Tuttavia qualche anticipazione interessante emerge sempre. Quella che interessa di più è l’eliminazione di questa serata.

Stavolta non ce ne saranno due, senza dimenticare che non sempre le anticipazioni si rivelano corrette. La prima notizia è l’assenza di Stash, che positivo al Covid non farà parte della trasmissione. Il cantante non sarà presente neanche in collegamento. Al suo posto ci sarà la sempre valida Sabrina Ferilli. Presente anche Giovannino e l’ospite musicale, Fabrizio Moro.

Amici, il “serale”: terza puntata. Le anticipazioni e cosa è successo

Si partirà con la coppia Cuccarini-Todaro che sfideranno Peparini-Pettinelli. Le prime sfide sono state: Sissi contro Dario e John Erik. Nunzio e Serena contro Albe. Andando ai temi più interessanti e decisivi, vediamo come si è svolta la fase finale. In eliminazione sono andati LDA, Leonardo e Luigi. Leonardo è finito anche lui nel ballottaggio finale. Stefano De Martino ha voluto che i due ballerini improvvisassero qualcosa, perché è stato indeciso su chi votare dei due.

C’è stato il guanto di sfida tra i professori e l’incursione di Frassica con “Amici Senior”. E non va dimenticato che nella terza puntata del Serale si è visto anche un guanto di sfida di Giovannino lanciato a Sabrina Ferilli. Per quanto riguarda la prova Tim, la vittoria è andata a Serena.

Un regalo davvero emozionante per LDA da parte della sua famiglia 🧡 #Amici21 pic.twitter.com/OTSSi5dvF7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2022