Ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa perdere la testa all’amato cavaliere

Ormai sappiamo che i colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai, specialmente quando si tratta di ex concorrenti. La verità è che al cuor non si comanda, ma a volte alcuni meccanismi fanno letteralmente storcere il naso a qualcuno che in realtà ci vede lungo!

L’ex corteggiatrice in questione è stata molto discussa per via del suo comportamento, ma non è l’unica a far parlare di sé. A Uomini e Donne entra in gioco anche il cavaliere che mai nessuno si sarebbe aspettato. La dichiarazione arriva come un fulmine a ciel sereno, e noi non potevamo non raccontarvela in diretta. Tenetevi forte, perché nuovi disguidi stanno per arrivare, e le sorprese non mancano mai.

Tenetevi forte, come abbiamo già detto, le novità non smettono di arrivare nel dating show più amato e seguito di sempre, Uomini e Donne. Del resto, dalla fama ventennale non ci si può aspettare altro. I concorrenti, chiamati tronisti e troniste, insieme ai loro corteggiatori e corteggiatrici, sono i protagonisti delle esterne alle quali i telespettatori non possono fare a meno.

L’amore fa sognare, ma anche alcuni meccanismi televisivi! Infatti, non possiamo non raccontare i dettagli dell’ultimo evento più chiacchierato, anche perché ha a che fare con due ex protagonisti discussi.

Ecco le parole e il gesto che ha letteralmente spiazzato tutti in studio.

Ex Uomini e Donne torna alla ribalta, ecco chi è

Nel format ne sentiamo di cotte e di crude, specialmente quando si parla degli irrecuperabili cuori infranti. Di recente si è trattato del primo amore di Gemma Galgani, eventi del passano riaffiorano e diventano ancora argomento di discussione. Potremmo dire che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, o anche che certe persone non sempre hanno chiare le idee fin dall’inizio, e noi siamo qui per svelarvi il perché.

Ecco il colpo di scena, entrano in gioco Alessandro Vicinanza e la non scelta, Federica Aversano! Abbiamo di recente sentito molto parlare di lei, proprio a causa del fatto che l’ex tronista, Matteo Ranieri ha preferito Valeria Cardone a lei. Infatti, proprio questa situazione ha generato non pochi malumori, specialmente da parte della Aversano che non ha tollerato il rifiuto, e si è sfogata sui social media.

Così, arriva il bel cavaliere che dichiara di essere stato colpito dal fascino della ragazza fin dagli inizi! Condizione che ha portato non poco malcontento in studio. Alessandro è reduce da una frequentazione particolare con Ida Platano, la quale insieme a Gianni Sperti, opinionista, sentono puzza di bruciato dietro questa confessione, anzi non ci vedono nulla di buono.

Insieme ai protagonisti ci sono gli opinionisti, che sempre con il loro punto di vista condizionano gli eventi con il loro pensiero. Di recente, l’opinionista Tina Cipollari non è stata in forma visto il crollo in diretta, ma la donna come sempre dimostra un carattere forte e inarrestabile.

Alla fine, cosa risponde Federica? Apprezza, ma dice di no, lasciando lo studio!

Senza questi tasselli fondamentali non possiamo ricostruire appieno le vicende, in ogni caso siamo in attesa di ulteriori svolgimenti. Per non perdere nessuna news, restiamo aggiornati e vediamo come si evolve la situazione