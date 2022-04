Il crollo di Tina Cipollari a Uomini e Donne: lo sfogo che fa male

Lo sfogo a Uomini e Donne: Tina Cipollari crolla in puntata

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi con i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il programma è adesso condiviso tra Trono Classico e Over.

E’ proprio di quest’ultimo che parleremo oggi. Durante una delle puntate di questa settimana, l’opinionista ha avuto un forte crollo. Una dama l’ha offesa e Tina è giustamente scoppiata, ma scopriamo cosa è accaduto a Uomini e Donne

Lo sfogo a Uomini e Donne: Tina Cipolla crolla a causa di Pinuccia

La dama Pinuccia si trovava al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del 28 marzo per avere un ennesimo faccia a faccia con il cavaliere Alessandro.

Pinuccia si scusa con l’uomo per averlo fatto arrabbiare e continua: “Sei sempre nel mio cuore. Se mi vuoi ancora, io sono qui e ti voglio bene“.

Il cavaliere, però, vede solo un’amicizia tra di loro e glielo confessa in puntata.

Non l’avesse mai fatto. La dama, sentendosi offesa, punta il dito contro Tina Cipollari e si sfoga duramente.

“Lei non sbaglia mai nella sua vita? A tutti può capitare. E’ l’ora di finirla” sbraita Pinuccia e aggiunge: “Ha ragione Franco! Qui c’è sempre la guerra e tanta cattiveria“.

Mentre tutti si domandano dove sia finita l’opinionista Tinì Cansino, Tina controbatte prontamente alle accuse della dama.

“Allora andate a casa vostra se qui c’è la guerra, se c’è il circo. Se vi rompete le p***e, allora state a casa e non rompete qui dentro. Ogni cosa che succede oggi, se la prendono con il programma. Ce l’hanno a morte con il programma” urla inferocita la Cipollari che esce dallo studio.

Si sa che tra l’opinionista e Pinuccia non c’è mai stato un rapporto d’affetto e quest’ultima continua a provocarla.

“Mangiato bene oggi. Maleducata, villana. Con gli ospiti non ci si comporta in questa maniera” grida e affonda un bruttissimo colpo nei confronti di Tina: “Dove è sua madre che le ha insegnato l’educazione? Villana! Mica siamo scemi“.

Due corteggiatrici fanno un clamoroso dietrofront, ma Tina, invece, torna in studio dopo le parole di Pinuccia.

Lo sfogo di Tina è pesante e crolla in puntata: “Non ti permettere di parlare di me. Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me e non con mia madre“.

Maria De Filippi, per ora in silenzio, cerca di riportare la tranquillità all’interno dello studio di Uomini e Donne. Secondo lei, la dama non voleva offendere sua mamma e anche Alessandro prende le difese di Pinuccia.

La dama poi si spiega e si scusa: “Non le ho mai voluto male, ma lei continua sempre ad attaccare. Lo so che vuole bene a sua mamma, chi non vuole bene a sua mamma. Ce l’avessi anche io la mamma, l’adorerei. Io l’ho persa a 4 anni. Poi, sono sempre stata in collegio“.

Tina Cipollari ha avuto un duro crollo a Uomini e Donne. Pinuccia ha toccato un punto debole per l’opinionista che crolla e si emoziona in puntata.

L’importante è che la dama si sia scusata e spiegata