This Is Us: un clamoroso ritorno in vista di uno spin-off

This Is Us sta per terminare ma la produzione starebbe pensando ad un incredibile ritorno per mandare in onda uno spin-off dello show

Ormai ci siamo, a maggio arriverà anche in Italia la sesta ed ultima stagione di This Is Us, una serie televisiva prodotta dagli statunitensi della NBC a partire dal 2016. Questo show ha ottenuto un notevole successo e pare che anche gli ultimi episodi, andati in onda negli Stati Uniti d’America a partire dal gennaio 2022, non abbiano per niente deluso gli appassionati.

Anzi, il seguito è stato talmente importante da far pensare ad un seguito. La NBC non ha intenzione di produrre una settima serie, bensì uno spin-off. Lo spettacolo potrebbe continuare, dunque, ma con altri protagonisti. Non vedremo più le storie dei tre fratelli Pearson ma potrebbe esserci il ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico. Scopriamo insieme di chi si tratta.

This Is Us: Chrissy Metz torna per lo spin-off?

Kate Pearson, interpretata dall’attrice Chrissy Metz, è sicuramente uno dei personaggi più amati dal pubblico di This is us. Nonostante l’opinione contraria del creatore dello show, Dan Fogelman, pare che uno spin-off sul suo personaggio sia molto più che un semplice desiderio dei fan. È stato proprio il padre della serie televisiva ad accendere la fantasia degli appassionati con alcune dichiarazioni in merito.

Sembra che la NBC abbia apprezzato molto l’idea di produrre uno spin-off di This is us ambientato in una linea temporale alternativa nella quale Jack, interpretato da Milo Ventimiglia, sopravvive all’attacco di cuore che gli costa la vita nella serie reale. Esattamente come è già accaduto per altre produzioni, potrebbe esserci una sorta di continuazione, decisione che manderebbe in delirio i tanti appassionati della serie.

Chrissy Metz, l’attrice che interpreta Kate Pearson, ha dichiarato che sarebbe disposta a tornare in occasione di questa nuova produzione, anche se potrebbero esserci problemi a causa di altri impegni lavorativi già accettati in precedenza: “Mi piacerebbe lavorare nuovamente con i membri del cast, credo che uno spin-off sarebbe molto carino”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista ad ET Canada. È molto probabile che in estate arrivi un annuncio in merito alla produzione dello spin-off.